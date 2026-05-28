배당성향 40.9% 기록…정부 목표치 웃돌아

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 올해 출자기관들로부터 사상 최대 규모의 배당금을 확보했다.

재정경제부는 28일 2025회계연도 경영 실적을 반영한 정부 출자기관 배당금이 총 2조7951억원으로 확정됐다고 밝혔다. 지난해와 비교하면 4964억원 증가한 규모다.

당기순이익 대비 배당 규모를 의미하는 평균 배당성향은 40.9%로, 전년 대비 1.18%포인트 상승했다. 정부가 제시한 출자기관 배당 목표치인 40%도 넘어섰다.

재경부는 배당 총액과 배당성향 모두 역대 최고 수준이라고 설명했다.

전체 40개 정부 출자기관 가운데 실제로 정부에 배당을 실시한 곳은 절반인 20곳이었다. 나머지 기관들은 실적 악화나 재무 사정 등을 이유로 배당을 진행하지 못했다.

한국토지주택공사(LH), 에스알(SR), 한국공항공사, 한국철도공사 등 11개 기관은 당기순손실을 기록하면서 배당을 실시하지 않았다. 한국수자원공사 등 9개 기관은 흑자를 냈음에도 이월결손금 보전 등의 사유로 배당 대상에서 제외됐다.

배당의 상당 부분은 국책은행들이 차지했다. 산업은행·기업은행·수출입은행 등 3대 국책은행의 배당 규모는 총 1조9536억원으로 전체의 약 70%에 달했다.

기관별로는 산업은행이 8806억원으로 가장 많은 배당금을 지급했다. 여기에는 정책금융 펀드 운용 종료 이후 회수된 모펀드 자금 2949억원도 반영됐다. 이어 기업은행이 5968억원, 수출입은행이 4762억원을 배당했다.

에너지 공기업들도 배당에 동참했다. 한국전력은 산업용 전기요금 인상 효과로 지난해 대규모 순이익을 기록하며 1802억원을 배당했다. 한전의 배당은 지난해에 이어 2년 연속이다.

한국가스공사는 279억원, 한국지역난방공사는 246억원을 각각 정부에 배당했다.

국책은행 다음으로 배당 규모가 컸던 기관은 인천국제공항공사로, 총 3194억원을 지급했다.

이 밖에도 한국투자공사 835억원, 한국자산관리공사 521억원, 한국주택금융공사 380억원, 인천항만공사 287억원, 한국도로공사 260억원, 한국농어촌공사 188억원, 부산항만공사 109억원 등이 100억원 이상의 배당을 실시했다.

대한무역투자진흥공사(93억원), 울산항만공사(92억원), 한국조폐공사(48억원), 대한송유관공사(42억원), 한국부동산원(35억원), 한국농수산식품유통공사(4억원) 역시 배당에 참여했다.

재경부는 현재의 배당성향 목표치인 40%가 올해 초까지 적용된 기준이라고 설명했다. 이어 향후 새로운 5개년 목표를 다시 마련할지, 또 목표 수준을 어느 정도로 정할지에 대해서는 검토가 진행 중이라고 밝혔다.