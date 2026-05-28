영국 레딩 기차역 외관에 LED 결합 백라이트 벽화 적용 스튜어트 멜로즈와 협업...공공예술 소재로 활용 공항·박물관·초고층빌딩 이어 글로벌 명소 마케팅 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스의 아크릴계 인조대리석 ‘하이막스’가 영국 기차역 외벽을 밝히는 공공예술 소재로 쓰였다. 주방 상판과 상업시설 마감재 중심으로 쓰이던 인조대리석이 해외 주요 랜드마크 건축물과 예술 프로젝트로 적용 범위를 넓히는 모습이다.

LX하우시스는 최근 영국 버크셔주에 있는 레딩 기차역 외관 벽면에 아크릴계 인조대리석 하이막스를 공급했다고 28일 밝혔다.

이번 프로젝트는 영국 건축 디자이너 스튜어트 멜로즈와 협업해 진행됐다. 멜로즈는 빛이 투과되는 하이막스 루센트 제품의 특성을 활용해 LED와 결합한 대형 백라이트 벽화를 제작했다. 벽화는 레딩 지역의 역사성을 현대적으로 표현한 공공예술 사례로 주목받고 있다고 회사 측은 설명했다.

하이막스는 천연 석재와 달리 곡면 가공이 자유롭고, 이음새를 최소화한 매끄러운 시공이 가능하다는 점이 특징이다. 일부 제품은 투광성을 갖춰 조명과 결합한 조형물이나 건축물 제작에도 활용된다. 이번 레딩 기차역 사례도 인조대리석의 내구성뿐 아니라 빛을 활용한 디자인 확장성을 보여주는 프로젝트라는 평가다.

멜로즈는 협업의 연장선에서 최근 한국을 찾아 LX하우시스의 대표 전시장 ‘LX Z:IN 플래그십’과 청주공장 하이막스 생산라인, CX디자인센터 등을 둘러봤다.

그는 “충격에 강한 내구성과 이음새 없이 매끄럽게 시공까지 가능한 다양한 디자인의 인조대리석 제품이 인상적이었다”며 “인조대리석뿐 아니라 다양한 디자인의 인테리어필름, 벽장재, 바닥재 등 LX하우시스 자재를 활용해 협업 범위를 넓혀가길 기대한다”고 말했다.

LX하우시스는 하이막스를 해외 주요 랜드마크 건축물에 지속 공급하며 프리미엄 건축자재 이미지를 강화해 왔다. 중국 광저우 오페라하우스와 상하이 디즈니랜드, 독일 포르쉐 자동차 전시장, 미국 뉴욕 브루클린박물관, 독일 프랑크푸르트 공항, 이탈리아 나폴리 공항, 프랑스 샤를 드골 공항, 러시아 겔렌지크 공항 등이 대표 사례다.

최근에는 국립독일박물관 전시관과 러시아 최고층 빌딩인 라흐타 센터 등에도 하이막스가 적용됐다. 공항, 박물관, 전시장, 초고층빌딩 등 다중이용시설과 상징성이 큰 건축물에 공급 사례를 쌓으며 글로벌 명소 마케팅을 강화하는 전략이다.

건축자재 업계에서는 글로벌 랜드마크 적용 사례가 제품 신뢰도와 브랜드 인지도를 높이는 데 효과적인 마케팅 수단으로 꼽힌다. 특히 인조대리석은 주거용 인테리어뿐 아니라 호텔, 공항, 상업시설, 전시공간 등에서 디자인 자유도와 유지관리 편의성이 중요해지면서 활용 범위가 넓어지고 있다.

LX하우시스 관계자는 “앞으로도 세계 유명 건축가와 디자이너들과의 협업 및 명소 마케팅을 지속할 것”이라며 “글로벌 선두권을 유지하고 있는 아크릴계 인조대리석 시장 점유율을 확대해 나가겠다”고 말했다.