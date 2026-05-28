차량 시승·구매부터 정비, 부품 공급까지 “고객 편의성 극대화, 차별화된 서비스 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 차량 판매부터 정비까지 원스톱서비스가 가능한 ‘3S 복합 대리점’을 개소한다고 28일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보이는 ‘3S 복합 대리점’은 고객 접점 확대는 물론 브랜드 경험을 강화하기 위해 KGM 부평서비스센터 부지를 활용하여 원스톱 서비스가 가능한 ‘인천부평대리점’으로 확대 운영된다.

KGM은 전날(27일) KGM 권교원 사업부문장(전무) 및 김광호 서비스사업본부장(상무)을 비롯해 인천부평대리점 김명철 대표 등 관련 임직원들이 참석한 가운데 ‘3S 복합 대리점’ 영업을 알리는 개소식을 진행했다.

권교원 KGM 전무는 인사말을 통해 “이번 3S 복합 대리점은 단순히 차량을 판매하는 공간을 넘어, 구매부터 사후 관리까지 고객의 자동차 생활 전반을 책임지는 거점을 확보했다는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 고객 접점을 대폭 강화하고 고품질의 서비스를 제공하기 위해 거점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이번에 선보이는 3S 복합 대리점은 KGM 부평서비스센터(인천 부평 소재)의 약 2000평 대지를 활용했다. ▷차량 전시 및 시승, 구매를 담당하는 판매(Sales) ▷신속하고 정확한 차량 점검과 수리를 제공하는 서비스(Service) ▷KGM 순정 부품을 상시 보유해 신속한 정비를 지원하는 부품(Spare parts) 체계를 한데 모은 복합 모빌리티 공간이다.

한편, KGM은 최근 삼성화재와 ‘모빌리티 라이프사이클 통합 서비스 및 공동 사업 추진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 고객 서비스 제고 노력을 이어가고 있다.