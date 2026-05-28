‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’ 개인 순매수 6909억 단일종목레버리지 및 인버스 16종 상품 중 최대 금액

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용은 신규 상장한 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’ 상장지수펀드(ETF)가 상장 첫날 단일종목레버리지 및 인버스 상품 중 개인 순매수 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 상장일인 지난 27일 기준 개인 투자자들은 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’를 총 약 6909억원 순매수한 것으로 집계됐다. 이는 함께 상장된 16종의 단일종목레버리지 및 인버스 상품의 개인순매수 규모 중 가장 큰 규모다. 국내 증시에 상장된 모든 ETF의 상장일 당일 기록을 통틀어서도 역대 개인 순매수 1위에 해당한다.

이번에 출시된 단일종목 레버리지 ETF는 지난 4월 자본시장법 시행령 개정 이후 국내 증시에 처음 도입된 고위험·고수익 구조의 상품이다. 그동안 미국 등 해외 시장에서 글로벌 빅테크 중심으로 거래되던 단일종목 파생형 투자 상품이 국내 우량주에도 적용되면서, 출시 전부터 자산운용업계 핵심 경쟁 영역으로 주목받았다.

회사는 상장 첫날부터 기록적인 규모의 개인 자금이 유입된데 대해 인공지능(AI) 인프라 시장의 핵심이자 글로벌 메모리 시장을 선도하는 SK하이닉스의 성장성에 대한 기대와 함께, 보다 적극적인 수익을 추구하는 투자 수요가 집중된 결과라고 분석했다.

특히 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’는 상장 전부터 기관 및 글로벌 자금을 선점했다. 실제로 이번 TIGER 단일종목 레버리지 2종은 초기 설정 단계에서 외국인 투자자들이 약 3290억원 규모로 참여했다.

TIGER 단일종목 레버리지 2종은 ETF 시장에서 중요한 요소인 유동성과 거래 효율성을 높이기 위해 현금 설정·환매 방식을 채택했다. 미래에셋자산운용은 현물과 선물을 함께 활용하는 현물 레버리지 구조를 적용하고, LP 증권사의 헤지 거래는 선물 중심으로 운영하는 방식을 통해 거래 비용 부담을 줄이는 동시에 안정적인 유동성과 낮은 괴리율 환경을 구축했다고 설명했다. 같은 날 상장된 ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’ 역시 개인 순매수 2784억원을 기록했다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 “TIGER 단일종목 레버리지 2종은 현금 설정·환매 구조와 압도적인 유동성을 기반으로 괴리율이 매우 안정적으로 유지되고 있다. 낮은 보수와 함께 안정적인 괴리율은 투자자들의 매매 효용을 높이는 요소가 될 것”이라며 “다만 투자자들께서는 단일종목 레버리지 상품의 특성과 위험을 충분히 인지하시고 투자에 임하시길 당부드린다”고 말했다.

전날 상장된 단일종목 레버리지 ETF에는 개인 자금이 몰리고 있다. 그 중에서도 삼성자산운용(KODEX)과 미래에셋자산운용(TIGER) 등 2개 운용사의 4개 종목만 합쳐도 거래대금이 총 9조원을 훌쩍 넘겼다. 16개 단일종목 레버리지·인버스 상품 전체 시가총액은 상장 첫날인 전날 모두 4조9937억원으로 집계됐다.