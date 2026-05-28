디지털자산 관련 새 사업 확대 증권·SDS·카드, 지분투자 참여 두나무에 전략 지분 투자 결의

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권·삼성에스디에스(SDS)·삼성카드는 28일 카카오 계열사가 보유한 두나무 지분 4.0%(증권 2.0%, SDS 1.0%, 카드 1.0%)에 해당하는 주식 139만주를 6128억원에 취득한다고 결의했다.

삼성증권·SDS·카드는 성장하는 디지털 자산 관련 신규 사업 기회를 창출하고자, 국내 1위 디지털 자산 거래소인 두나무에 전략적 지분 투자를 결정했다며 이같이 밝혔다. 향후 원화 스테이블코인 등 디지털자산의 범주가 확대되고, 이에 따라 거래소의 사업영역도 더욱 확장될 수 있다는 점을 고려했다는 설명이다.

삼성증권은 토큰 증권 발행·유통, 가상자산 서비스 등 디지털 자산 전반에 걸쳐 두나무와 상호 서비스 확대를 위한 협업을 강화하고, 사업 기회를 모색할 계획이다.

삼성SDS는 기존에 보유한 우수한 정보기술(IT) 서비스, 인공지능(AI), 클라우드, 보안, 데이터 관리 기술 역량에 두나무의 블록체인 운영 노하우를 접목해, SDS의 블록체인 소프트웨어(S/W) 경쟁력을 제고하고, 향후 국내 금융사를 대상으로 한 차세대 디지털금융 인프라 사업을 강화할 계획이다.

삼성카드는 향후 원화 스테이블코인 도입 시 삼성금융 통합앱 모니모 등에서 디지털자산을 사용한 결제 지원 등 유통 생태계 구축과 관련해 두나무와 협업할 계획이다.

삼성 관계자는 “이번 지분투자는 삼성 각 계열사의 디지털자산 관련 비즈니스 경쟁력 강화를 위한 것”이라며 “향후 국내 1위 디지털자산 사업자 두나무와의 적극적인 협력을 통해 각 사가 디지털자산과 관련한 시장 리더십을 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

두나무 관계자도 “삼성증권, SDS, 카드의 전략적 지분투자를 환영하며, 블록체인 기반의 금융투자 상품 개발·유통 및 결제 인프라 구축, 블록체인 기술을 활용한 AI 분야의 확장을 위해 적극 협력할 계획”이라고 설명했다.

증권업계에서는 가상자산 거래소를 사들이거나 투자를 단행하는 등 시장 진출이 최근 적극적으로 이뤄지고 있다. 앞서 미래에셋그룹은 가상자산 거래소 코빗을 인수했고, 한국투자증권도 코인원 지분 투자를 저울질하고 있는 것으로 알려졌다.