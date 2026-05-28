수성·달 관측회, 천문특강, 어린이 천문교실까지 다채롭게 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구 강서별빛우주과학관(관장 심재현)은 일 년 중 낮이 가장 긴 하지(夏至)와 수성을 관측하기 좋은 시기인 6월을 맞아 어린이부터 성인까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 ▷수성·달 관측회 ▷하지(6월 21일) 기념 특강 ▷가족·어린이 천문 교실 등으로 구성됐다.

가장 먼저 눈길을 끄는 행사는 18일 오후 7시에 열리는 ‘수성 관측회’다. 수성은 맨눈으로 볼 수 있는 행성 중 하나지만, 태양과 가장 가까이 위치해 평소에는 관측하기 어려운 행성으로 꼽힌다. 6월 중순은 수성이 태양 동쪽으로 가장 멀어져 육안으로 관측이 가능한 최적의 시기로, 이번 관측회는 일몰 직후 짧은 시간 동안 소규모로 진행될 예정이다.

20일 오후 6시에는 저녁 특강 ‘천문대와 천체망원경 이야기’가 마련된다. 전 세계 주요 천문대와 망원경의 발전사를 통해 인류가 우주를 이해해 온 과정을 흥미롭게 소개한다.

이어 같은 날 오후 7시 50분부터는 방화근린공원(금낭화로 178)에서 ‘야간 공개관측’ 행사가 열린다. 별도 예약 없이 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 천체망원경으로 달의 모습을 생생하게 관측할 수 있다.

하지 당일인 21일 오전 11시 30분엔 강서별빛우주과학관 심재현 관장이 강사로 나서 ‘하지 특강’을 진행한다.

이번 특강은 태양의 고도가 가장 높고 낮의 길이가 가장 긴 하지의 특성을 바탕으로, 태양의 움직임과 24절기, 계절 변화 등 일상 속 과학적 원리를 알기 쉽게 풀어낼 예정이다.

세대별 맞춤 교육 프로그램도 운영된다. 가족이 함께 참여해 별자리 강의를 듣고 우주발사체 ‘누리호’ 모형을 직접 만들어보는 ‘휴일가족천문특강’이 7일과 27일 오전 11시 30분에 두 차례 진행된다.

아울러 초등학생을 위한 ‘어린이 천문교실’은 17일, 18일, 20일 운영된다. 학년별 수준에 따라 별빛입문반(1~4학년)과 우주심화반(3~6학년)으로 나눠 진행하며, 달과 소행성 등 태양계 소천체를 주제로 전문적인 학습과 탐구의 기회를 제공한다.

프로그램별 상세 일정 확인과 참여 신청은 강서별빛우주과학관 누리집에서 할 수 있다.

구 관계자는 “여름의 시작을 알리는 6월을 맞아 주민들이 도심 속에서 우주의 활기와 신비를 직접 체험할 수 있도록 풍성한 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 어린이들이 과학에 대한 꿈과 호기심을 키워갈 수 있도록 알차고 유익한 교육 기회를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

자세한 사항은 강서구청 교육지원과 및 강서별빛우주과학관으로 문의하면 된다.