[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 국민의힘 양천구청장 후보 캠프는 27일 “우형찬 후보 캠프에서 여론조사 지지율이 역전되니 생트집을 잡는다”고 밝혔다.

이기재 후보 캠프는 우형찬 후보 캠프가 ‘이기재 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발한다고 밝혔다’는 내용과 관련, “예비후보 초기 명함에 주요 성과로 표기한 ‘신정차량기지 이전 및 2호선 김포 연장’에 ‘협약’이나 ‘추진’ 같은 단어가 붙지 않았다고 허위사실이라고 한다”며 “어이가 없다”고 밝혔다.

이기재 후보 캠프는 “이 명함을 보고 신정차량기지가 이미 옮겨졌다고 생각하는 구민들이 몇분이나 계실지 궁금하다”고 되물었다.

이기재 캠프는 “인터뷰 기사, 공보물 등에 신정차량기지 이전 건에 대한 이기재 후보의 성과 내용은 상세하게 설명되어 있다”며 “명함을 만들면서 표기를 함에 있어 부족했을 수 있지만 그게 어떻게 허위사실인가”라고 답답함을 표했다.

또 이기재 캠프는 “우 후보 캠프측의 주장대로라면, 우형찬 후보의 공보물에 자신의 성과로 ‘국회대로 지하화, 공원화 – 특별한 숲과 정원 조성’이라고 표기하였는데, 유권자들은 아직 시작도 안된 ‘공원화 사업’을 이미 조성된 것으로 오인할 수밖에 없을 것”이라며 “이것도 허위사실 유포인가 되묻고 싶다”고 말했다.