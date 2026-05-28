고독·고립 위험 높은 50세 이상 1인 가구 대상… 6월 10일부터 권역별 순회 교육 장례 방식·사전장례의향서 작성 안내·고립 예방 교육 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구가 고독·고립 위험이 높은 중장년 1인 가구를 대상으로 존엄한 삶의 마무리를 지원하는 ‘종로 품위사(品位死)’ 교육을 운영한다.

이번 교육은 ‘나의 장례를 부탁해’를 주제로, 홀로 죽음을 맞이할 위험이 있는 주민을 대상으로 진행된다.

사전 장례 의사 확인부터 응급상황 대응, 공영장례 연계까지 공공이 함께하는 통합 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

앞서 종로구는 지난 4월 서울시 ‘2026년 약자와의 동행’ 공모사업에 선정되며 사업의 공공성과 필요성을 인정받았다.

교육은 국민기초생활보장 수급자 가운데 고독·고립 위험이 높은 50세 이상 1인 가구 총 80명을 대상으로 진행된다.

종로구 전역을 4개 권역으로 나눠 권역별 20명씩 운영, 6월 10일 무계원을 시작으로 ▷12일 종로1·4가동주민센터 ▷16일 숭인제1동주민센터 ▷19일 혜화동주민센터에서 오전 10시에 열린다.

교육은 (사)나눔과나눔이 맡아 ▷다양한 장례 방식 안내 ▷사전장례의향서 작성 ▷무연고 사망자 지수 측정 ▷사회적 관계망 형성 및 고립 예방 등을 중심으로 진행한다.

이와 함께 의료급여수급자를 대상으로 한 사업 안내 교육도 6월 25일 오후 2시 종로1·4가동주민센터에서 별도로 실시한다.

종로구는 사업 초기부터 동주민센터 중심의 대응체계를 구축하고 담당자 직무교육과 사전장례주관의향서 작성 지원을 병행해 왔다.

종로구 관계자는 “고독과 고립 속에서 홀로 삶의 마지막을 맞는 주민이 없도록 지역사회 돌봄체계를 더욱 촘촘히 구축하겠다”며 “주민 누구나 마지막 순간까지 존엄을 지킬 수 있도록 책임 있는 복지행정을 이어가겠다”고 밝혔다.