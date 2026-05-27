미래산업·교통·민생·청년여성·보건복지·환경·문화 “거창한 구호보다 시민이 체감하는 변화 만들어 낼 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 27일 해양수도·미래산업 비전, 도시교통, 민생경제, 청년·여성·노동, 보건·복지, 환경·에너지, 문화·생활체육 등 해양수도 완성을 위한 7대 분야 17개 공약을 발표했다.

먼저 해양수산부·산업통상부 등 6개 부처에 분산돼 있는 해양기능을 한 데 모을 컨트롤타워가 필요하다는 판단에 따라 가칭 ‘북극항로추진본부’를 신설하고, 부산시의 해양기능을 일원화해 해양수산부와 1대1 협업체계를 구축하겠다고 밝혔다. 부산시 해양예산이 전체 예산의 1%에 불과한 현실에 비춰, 해양수도 완성을 위한 정책의 중심축을 마련하겠다는 의지다.

전 후보는 해양비즈니스, 해양금융지식, 미래형해양특구, 글로벌수산블루벨트 등 ‘4대 해양산업벨트’ 조성으로 항만물류 중심의 산업구조를 고부가가치·서비스 중심으로 전환하고, 권역별 미래산업 혁신클러스터 조성으로 동서 불균형 해소와 산업구조 혁신을 함께 이루겠다고 공약했다.

100년간 도시를 단절해 온 경부선 가야~부산진 4.6km 구간을 전면 지하화해 지상은 시민공원과 북항을 잇는 녹색 보행축으로 조성하겠다는 뜻도 밝혔다. 총사업비 8800억원은 범천차량기지 개발이익과 주변 공공기여금 등 자체 교차보전 모델로 조달할 계획이다.

대중교통은 시니어 이동권 보장을 위한 ‘실버 브릿지(타바라 실버)’, 청년 대상 ‘K-동백Plus(월1만원 추가지원)’, 서부산·동부산 취약지역 마을버스 요금 무료화 등 생활밀착형 정책을 추진한다.

시장이 직접 단장을 맡는 ‘해양수도 부산 세일즈단’을 구성해 기업이전과 투자유치를 책임지는 한편, ‘부산소상공활력증진센터’ AI 에이전트는 상권 분석, 업종 전환, 재창업, 경영전략 분석 등 위기점포들을 단계별로 밀착 지원한다.

부산 이전 공공기관이 지역 대학청년을 채용·인턴십으로 연계하는 ‘공공기관 부산권 대학 청년 취업·정착 공헌 책임제’를 도입하고, 여성 창업 혁신존, 테크 창업 지원 프로그램, 여성 창업 특화 펀드 등을 포함한 ‘부산 우먼 라이즈(Woman-Rise)’ 사업에 4년간 200억원을 투자해 4000명 이상 여성창업을 지원한다. 5인 미만 사업장 노동자 유급연차휴가비 지원, 취약노동자 상병수당 등 사각지대 노동권 보호에도 앞장설 계획이다.

부산의료원 공공성 강화, 서부산의료원 적기 준공, 침례병원 공공병원 착공으로 ‘공공의료벨트’를 완성해 전국 광역시 최초로 초고령사회에 진입한 부산의 공공의료 체계를 강화하고, 아동·노인·장애인 등 이동 취약계층을 위한 ‘올케어 동행’ 통합 플랫폼에 전문 동행매니저 1000명을 상시 고용해 돌봄과 일자리 창출 동시 효과도 낸다.

부산시민 모두가 무료가입하고 보험료는 시가 부담해 폭염 한파 집중호우 등 기후재난 때 치료비와 위로금을 지원하는 ‘시민 기후보험’을 제시하고, 에너지 절감에 동백페이 포인트로 보상하는 ‘부산 그린 넛지’ 정책으로 이산화탄소를 감축하겠다고 밝혔다.

낙동강~가덕도~이기대를 잇는 러닝·라이딩 전용도로를 확충하고, ‘예술 부산3.0’(예술인 기본소득, 주택, 창작공간 지원)과 ‘문화 부산3.0’(청년 문화패스, 시니어 문화패스)으로 부산을 지역 문화예술인이 주도하는 창작중심 도시로 전환해 나가겠다는 구상이다.

전재수 후보는 “해양수도 부산의 잠재력이 실질적인 일자리와 시민의 삶으로 이어지게 만들겠다”며 “거창한 구호가 아니라 부산 시민이 체감할 수 있는 구체적 변화를 만들어 내겠다”고 약속했다.