‘해외 물·에너지 사업 공동협력 업무협약’ 체결 미국 현지 수력발전자산 투자사업 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 27일 대전 대덕구 본사에서 한전KPS와 ‘해외 물·에너지 사업 공동협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 그동안 축적한 물관리 역량과 수력, 조력발전 등 에너지 분야의 성과를 바탕으로 해외 물·에너지 인프라 시장 진출을 추진하는 한국수자원공사와 사업 다각화를 추진 중인 한전KPS의 전략이 맞물려 이뤄졌다.

이날 협약에 따라 ▷해외 수자원·에너지 인프라 사업의 공동 발굴·개발과 사업화 ▷해외 프로젝트 입찰, 수주·수행을 위한 공동 대응 ▷해외사업 관련 기술, 정보·네트워크 교류 ▷수자원·발전설비의 운영, 정비, 성능진단과 유지관리 분야 등에서 협력기로 했다.

양 기관의 첫 번째 협력 대상은 미국 현지의 수력발전 시장에 대한 투자사업이다.

국내 펀드와 금융기관, 민간 건설기업까지 참여할 것으로 예상되는 이 사업을 추진하기 위해 양 기관은 실무협의체를 구성할 계획이다.

양 기관은 물·에너지 인프라 분야에서 쌓은 각 기관의 역량을 결집해 시너지 효과를 극대화할 수 있는 글로벌 신규사업 발굴에도 박차를 가할 예정이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “기후위기 극복과 탄소중립 달성이라는 중대한 전환기를 맞아 ‘물’과 ‘에너지’는 별개로 생각할 수 없는 핵심과제가 됐다”며 “한국수자원공사의 전문성에 한전KPS의 에너지 분야 역량을 더해 ‘원팀’으로 글로벌 물·에너지 인프라 시장에서 더 큰 기회를 열어 가겠다”고 말했다.