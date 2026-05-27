- 대학·공공연 우수특허, 기업 성장동력으로‘지식재산 거래 네트워크(IP-LINK)’ 행사 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허기술의 수요·공급·중개·투자자들이 모여 나노·바이오 환경 IP를 거래하는 장터 ‘IP-LINK’행사가 열렸다.

27일 호텔 나루 서울 엠갤러리(서울 마포구)에서 열린 이번 행사는 지식재산(IP) 거래에 참여하는 주요 관계자들이 모인 가운데 개최됐다.

지식재산처가 매년 개최하고 있는 ‘지식재산 거래 네트워크(IP-LINK)’는 특허 등 지식재산의 거래를 활성화하기 위해 지난 2025년부터 개최하는 행사다.

올해 행사는 나노·바이오·환경 분야의 특허를 대상으로 진행했으며 필요한 기술을 찾는 수요기업과 기술을 공급하는 대학·공공연, 그리고 양측을 잇는 거래 중개기관(지식재산거래소, 민간거래기관) 및 거래된 기술의 사업화를 지원하는 투자기관(한국소재부품장비투자기관협의회, 벤처캐피탈)까지 총 200여 명이 참석했다.

이번 거래 장터에서는 ‘비만 예방 또는 치료용 조성물’, ‘당뇨 합병증 예측용 바이오마커’ 등 기업의 관심을 끌 만한 다수의 우수 특허기술들을 소개했다.

행사장에서는 참여자들 간에 기술거래, 투자 등의 정보를 교류할 수 있는 상담장과 특허기술 거래 우수사례, 오픈이노베이션 성공사례 등의 발표가 진행되는 세미나장도 함께 운영했다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “특허기술의 거래부터 사업화까지 이어지는 일련의 과정 속에서 출발점은 결국 거래 네트워크의 구축”이라며 “앞으로도 우리 대학·공공연의 우수한 지식재산이 기업의 핵심 성장동력으로 이어지는 기회가 더 늘어날 수 있도록 거래 네트워크 행사를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 반도체·이차전지 분야 대상의 2회차 행사는 오는 8월, 원자력·조선 분야 대상의 3회차 행사는 11월에 개최될 예정이다.