‘기업가치 제고 우수기업 시상식 및 세미나’ 개최 기업가치 우수기업 밸류업지수 코스피 수익률 상회 정은보 이사장 “자본시장 새 이정표 세워·시총 7위”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 이억원 금융위원장은 27일 시행 2주년을 맞는 ‘밸류업’(기업가치 제고) 프로그램과 관련 “기업가치 제고 계획 공시가 단순 공시를 넘어 기업 경영의 상식으로 자리 잡아야 한다”고 강조했다.

이 위원장은 이날 한국거래소 서울사옥에서 열린 기업가치 제고 우수기업 시상식 및 세미나에 참석했다. 이 위원장은 “기업가치 제고 계획 공시가 시작된 지 어느덧 2년이 됐는데, 그동안 시장의 변화는 결코 작지 않았다”며 “시가총액 기준으로 전체 시장의 80%가 넘는 기업들이 공시에 참여했다”고 말했다.

이어 “기업가치 우수기업으로 구성된 밸류업지수 수익률은 코스피 수익률을 크게 상회했고, 연계 상장지수펀드(ETF) 순자산총액도 크게 증가했다”고 평가했다.

그러면서 “물론 아직 갈 길은 남아 있지만 분명한 것은 시장은 이미 변화를 감지하고 있고 투자자들은 행동하는 기업들을 알아보고 있다는 점”이라며 “이제 중요한 것은 제도의 확산을 넘어 기업가치 제고가 기업 경영의 상식으로 자리 잡는 것”이라고 강조했다.

이 위원장은 “기업가치 제고 계획은 기업과 주주가 만드는 소통의 플랫폼이자 투자자가 기업을 이해하는 핵심 지침서가 돼야 하며, 이사회와 경영진이 자본 효율성과 주주가치를 지속적으로 점검하는 경영의 나침반이 돼야 한다”고 말했다.

이어 “기업가치 제고 계획이 기업들의 효과적인 소통 플랫폼이자 투자자들의 주식 투자 필수 지침서로 자리 잡을 때까지 긴 호흡으로 제도적 뒷받침을 계속해 나가겠다”고 덧붙였다.

정은보 한국거래소 이사장은 개회사에서 “최근 우리 자본시장은 불확실한 대내외 여건 속에서도 새로운 이정표를 세웠다”며 “코스피는 사상 최초로 8000포인트를 돌파했고, 우리 주식시장은 기록적인 상승세를 바탕으로 글로벌 시가총액 기준 7위로 올라섰다”고 짚었다.

이어 “이는 자본시장 선진화를 향한 정부의 정책적 지원과 우리 주력산업의 실적 개선, 기업가치 제고 프로그램 참여 확산이 함께 이뤄낸 성과”라며 “특히 한국거래소가 기업가치 제고 프로그램을 시작한 지 2주년을 맞이한 가운데 기업가치 제고에 대한 기업과 시장의 인식도 점차 확산하고 있다”고 말했다.

구체적으로 “코스피와 코스닥 전 업종으로 공시가 확대되고 있고, 고배당기업을 중심으로 공시 참여 기업도 733개사로 크게 증가했다”며 “밸류업 지수와 공시기업들의 주가는 시장 평균을 상회하는 흐름을 보여주고 있다”고 강조했다.

거래소는 밸류업 공시 활성화를 위해 코스닥 기업 지원 및 기관투자자 역할 강화에도 힘쓸 계획이다. 이날 김정영 한국거래소 경영지원본부 본부장보는 주제발표에서 “코스닥 기업과 중소기업의 참여를 높이기 위한 맞춤형 지원을 강화하고, 저PBR 기업 리스트 공표를 통해 저평가 기업의 기업가치 제고를 유도할 것”이라고 말했다.

또한 “기관 투자자들이 보다 적극적으로 기업 가치 제고에 관여하도록 스튜어드십 코드 이행 현황 점검을 지원할 것”이라고 덧붙였다.

뒤이어 이어진 주제 발표에서는 밸류업 공시 활성화를 위해 특례상장기업 맞춤형 공시, 형식적 공시 방지 제도 등이 필요하다는 제언이 나왔다.

강소현 자본시장연구원 자본시장실장은 “특례상장기업은 재무성과가 아닌 장기 성장경로 중심으로 공시체계를 설계할 필요가 있다”며 “맞춤형 기술특례상장 제도와 연계해 산업 특성을 반영한 공시체계도 마련해야 한다”고 말했다.

또 “단순 공시 여부보다 저평가 원인 분석, 주주환원 정책, 자본 배분 전략, 성장전략 등의 공시가 필요하다”며 “미공시기업에 대해서는 공시 미참여 사유 및 향후 계획 여부 등을 설명하도록 해 시장규율 기능을 강화해야 한다”고 했다.

거래소는 이날 지난 1년간 기업가치 제고를 위해 노력하고 우수한 성과를 낸 기업 10개사를 선정해 표창했다. 키움증권과 한국항공우주가 경제부총리상을 수상했다. 코웨이, 한국금융지주, 티씨케이가 금융위원장상을 받았으며, 에스티팜, 우리금융지주, 지역난방공사, 한솔케미칼, LG이노텍이 거래소 이사장상을 받았다.

국내외 기관투자자(103인) 대상 설문조사 결과 전체 응답자의 89%가 기업가치 제고 계획 공시가 기업·투자자 정보 비대칭 해소에 기여했다고 답했다.

한국거래소 관계자는 “주주가치 존중 문화가 시장에 정착되고 우리 자본시장이 ‘코리아 프리미엄’을 실현할 수 있도록 체계적 지원을 지속할 계획”이라고 말했다.