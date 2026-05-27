27일 오전 진주, 오후 울산·부산 기장 방문 국민의힘 후보 지지 호소…PK 전면에 등장

[헤럴드경제(부산·울산·진주)=정형기·박동순·황상욱기자] ‘선거의 여왕’ 박근혜 전 대통령이 27일 부산·울산·경남에서 국민의힘 후보 지지을 호소했다. 6·3 지방선거가 일주일 앞으로 다가온 시점에 박 전 대통령이 PK선거 전면에 등장한 것이다.

특히 부·울·경은 시도지사 후보는 물론 기초단체장 및 광역·기초의원 후보까지 여당인 민주당 및 무소속 후보에게 고전을 면치 못하고 있어 박 전 대통령의 부·울·경 지원이 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

박 전 대통령은 이날 오전 11시께 진주시 중앙시장을 방문해 박완수 경남도지사 후보와 한경호 진주시장 후보 등에 대해 지지를 호소했다. 박완수 후보는 김경수 민주당 경남도지사 후보와 접전을 벌이고 있고, 한경호 후보도 고전을 면치 못하고 있다.

박 전 대통령은 이날 시장을 돌며 상인들의 손을 꼭 잡고 국민의힘 후보의 지지를 요청했다. 박 전 대통령은 “함께 자리한 박완수 후보와 한경호 후보는 모두 경제 전문가들로 어려운 지역경제를 잘 살려 내실 수 있다고 믿는다”며 지지를 당부했다.

박 전 대통령은 이날 오후 3시에는 울산으로 이동해 신정시장 서문에서 김두겸 울산시장 후보 등과 함께 지지를 호소한다. 울산 역시 김두겸 후보가 민주당 김상욱 울산시장 후보와 박빙의 구도를 형성하고 있다. 또 국민의힘을 탈당해 무소속으로 출마한 박맹우 후보와 단일화를 성사시키지 못하고 있는 지역이다.

박 전 대통령은 이날 오후 5시 30분에는 부산 기장으로 이동해 기장시장에서 국민의힘 후보 지원에 나선다. 박형준 부산시장 후보 정명시 기장군수 후보, 광역·기초의원 후보들이 함께 한다. 박 전 대통령은 기장시장을 돌면서 상인과 유권자들을 만나 국민의힘 후보자들에 대한 지지를 호소한다. 부산 역시 박형준 후보가 민주당 전재수 부산시장 후보에게 고전하고 있고, 기장군수 선거 역시 여의치 않은 지역이다.

이처럼 박 전 대통령의 국민의힘 PK후보 지원이 예전만큼 큰 파괴력을 가져 올지에 대해서는 의견이 엇갈린다.

박형준 부산시장 후보는 26일 관훈토론회에서 패널의 질문에 “박 전 대통령의 지원이 도움이 된다고 보고 지원을 요청했다”고 말했다. 박 후보는 “지금 북갑으로 인해 부산의 보수 분열상이 나타나고 있다”면서 “감정의 골이 깊은 상황에서 보수 상징성을 가진 박 전 대통령이 오면 보수 결집에 도움이 될 것이라 생각한다”고 했다.

그러나 국민의힘 김용태 의원은 같은날 KBS제1라디오 <전격시사>에 출연, “저는 개인적으로 박 전 대통령이 보수 결집의 효과는 있을지 모르겠습니다만 중도층의 효과, 소구력은 그렇게 많지 않을 거다 생각 한다”고 말했다.