LA서 열린 ‘K-엑스포 USA’에 4만명 운집

음악·콘텐츠에서 푸드·뷰티 등으로 확장

‘2026 K-EXPO USA’ 프로그램 중 ‘랜덤 K-pop 댄스플레이’에 300여 명 이상의 참가자가 K-pop 음악에 맞춰 춤을 추고 있다. [콘진원 제공]
‘2026 K-EXPO USA’ 프로그램 중 ‘랜덤 K-pop 댄스플레이’에 300여 명 이상의 참가자가 K-pop 음악에 맞춰 춤을 추고 있다. [콘진원 제공]

[헤럴드경제=손미정 기자] “K-콘텐츠가 글로벌 문화를 넘어 일상으로 스며들고 있음을 확인했습니다.”(유현석 한국콘텐츠진흥원장 직무대행)

‘K’가 미국 로스엔젤레스(LA)를 물들였다. K-팝과 콘텐츠를 넘어 음식과 화장품, 스포츠까지도 ‘한류’의 선두로 나섰다.

지난 23일부터 LA에서 개최된 ‘2026 K-EXPO USA: All about K-style(올 어바웃 K-스타일, 이하 K-엑스포)’에는 이틀동안 4만 여명의 관람객이 찾아 인산인해를 이뤘다. 문화체육관광부가 주최하고, 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 주관한 이번 행사는 관람형 콘텐츠를 넘어 생활문화 전반으로 확장된 ‘K-스타일’의 저력을 보여준 자리이기도 했다.

특히나 이번 행사에는 K-푸드와 K-뷰티, K-스포츠 등 한국의 다양한 생활문화를 직접 체험할 수 있는 전시·체험 공간이 마련돼 현지 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

식품 브랜드 농심은 ‘K-매운맛 식품 구역’과 ‘한강라면 구역’을 운영하며 현지 관람객의 주목을 받았다. K-푸드에 대한 관람객들의 뜨거운 관심 속에 행사장 곳곳에는 각종 시식 체험을 즐기기 위한 대기 줄이 이어지기도 했다.

‘2026 K-EXPO USA’에 4만여명의 관람객이 참가해 전시를 시청하고 체험하고 있다. [콘진원 제공]
‘2026 K-EXPO USA’에 4만여명의 관람객이 참가해 전시를 시청하고 체험하고 있다. [콘진원 제공]

넷플릭스는 이번 행사에서 북미에서 주목받은 한국 콘텐츠 포스터와 미공개 장면 사진을 공개하고, 국내 창작자의 작품 세계를 소개하는 ‘K-스타존’을 운영했다. 대한축구협회는 ‘2026 북중미 월드컵’을 앞두고 대한민국 축구 국가대표팀 락커룸 체험 공간을 마련했고, 대한화장품산업연구원은 퍼스널 컬러 진단과 맞춤형 화장 시연을 결합한 ‘체험형 K-뷰티 프로그램’을 선보였다.

현지 식재료를 활용한 한식 메뉴를 선보이는 쿠킹쇼도 열렸다. 한국농수산식품유통공사(aT)와 공동 기획한 쿠킹쇼에는 배우 류수영과 송훈 셰프가 함께해 각각 ‘배 김치’와 ‘광어 김밥’, 그리고 ‘넙치 타르타르 타코와 김튀일’을 소개했다.

류수영은 “K-푸드의 세계화를 선도하는 것은 물론, 음식을 매개로 전 세계를 연결하는 즐거운 연결고리 역할을 해나갈 것”이라며 행사 참여 소감을 전했다.

K-팝을 향한 현지의 열기도 뜨거웠다. 박재범과 피원하모니, 롱샷 등이 참여한 K-팝 공연은 6000석 규모의 공연장을 가득 메운 현지 관객들의 함성과 노래로 가득찼다. 박재범은 미국 현지 가수인 제이든, 파라다이스와 함께 특별 무대를 선보였다.

지난 24일 LA LIVE 피콕극장에서 K-pop 콘서트가 진행된 가운데 첫 번째로 ‘롱샷(LNG SHOT)’이 무대에 올랐다. [콘진원 제공]
지난 24일 LA LIVE 피콕극장에서 K-pop 콘서트가 진행된 가운데 첫 번째로 ‘롱샷(LNG SHOT)’이 무대에 올랐다. [콘진원 제공]

아울러 공연 시작에 앞서 캐런 배스 LA 시장은 K-콘텐츠가 LA 지역 사회에 활력을 불어넣고 문화적 다양성을 확장하는 데 기여한 점을 높이 평가하며, 문체부와 참여 K-팝 아티스트들에게 직접 감사 증서를 전달하기도 했다.

이와 함께 진행된 ‘미디어 프리뷰’에서는 콘텐츠와 식품, 뷰티 등 연관 산업 관계자들이 참여해 한류의 경제적 가치와 산업 간 협업 가능성에 대해 논의했다.

이 자리에 패널로 참석한 김경조 농심 USA 대표는“최근 K-콘텐츠의 열풍과 맞물려 비로소 큰 결실을 보고 있다”고 말했고, 박상훈 대한화장품산업연구원 실장은“K-콘텐츠의 인기가 K-뷰티에 대한 신뢰로 이어지며 현재 미국 내 수입 화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 기록하고 있다”고 소개했다.

K-엑스포는 오는 6월 프랑스 파리, 9월 멕시코시티에서 연이어 개최, 글로벌 시장에서 한껏 뜨거워지고 있는 ‘K’ 열기를 이어갈 예정이다. 콘진원은 각 지역의 문화적 특성과 시장 환경에 맞춘 프로그램을 운영해 K-콘텐츠 기업의 글로벌 진출 확대를 적극 지원한다는 계획이다.

유현석 원장직무대행은 “앞으로도 K-콘텐츠의 글로벌 영향력을 확대하고, 한-미 문화 산업 교류 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 밝혔다.


balme@heraldcorp.com