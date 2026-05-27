LA서 열린 ‘K-엑스포 USA’에 4만명 운집 음악·콘텐츠에서 푸드·뷰티 등으로 확장

[헤럴드경제=손미정 기자] “K-콘텐츠가 글로벌 문화를 넘어 일상으로 스며들고 있음을 확인했습니다.”(유현석 한국콘텐츠진흥원장 직무대행)

‘K’가 미국 로스엔젤레스(LA)를 물들였다. K-팝과 콘텐츠를 넘어 음식과 화장품, 스포츠까지도 ‘한류’의 선두로 나섰다.

지난 23일부터 LA에서 개최된 ‘2026 K-EXPO USA: All about K-style(올 어바웃 K-스타일, 이하 K-엑스포)’에는 이틀동안 4만 여명의 관람객이 찾아 인산인해를 이뤘다. 문화체육관광부가 주최하고, 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 주관한 이번 행사는 관람형 콘텐츠를 넘어 생활문화 전반으로 확장된 ‘K-스타일’의 저력을 보여준 자리이기도 했다.

특히나 이번 행사에는 K-푸드와 K-뷰티, K-스포츠 등 한국의 다양한 생활문화를 직접 체험할 수 있는 전시·체험 공간이 마련돼 현지 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

식품 브랜드 농심은 ‘K-매운맛 식품 구역’과 ‘한강라면 구역’을 운영하며 현지 관람객의 주목을 받았다. K-푸드에 대한 관람객들의 뜨거운 관심 속에 행사장 곳곳에는 각종 시식 체험을 즐기기 위한 대기 줄이 이어지기도 했다.

넷플릭스는 이번 행사에서 북미에서 주목받은 한국 콘텐츠 포스터와 미공개 장면 사진을 공개하고, 국내 창작자의 작품 세계를 소개하는 ‘K-스타존’을 운영했다. 대한축구협회는 ‘2026 북중미 월드컵’을 앞두고 대한민국 축구 국가대표팀 락커룸 체험 공간을 마련했고, 대한화장품산업연구원은 퍼스널 컬러 진단과 맞춤형 화장 시연을 결합한 ‘체험형 K-뷰티 프로그램’을 선보였다.

현지 식재료를 활용한 한식 메뉴를 선보이는 쿠킹쇼도 열렸다. 한국농수산식품유통공사(aT)와 공동 기획한 쿠킹쇼에는 배우 류수영과 송훈 셰프가 함께해 각각 ‘배 김치’와 ‘광어 김밥’, 그리고 ‘넙치 타르타르 타코와 김튀일’을 소개했다.

류수영은 “K-푸드의 세계화를 선도하는 것은 물론, 음식을 매개로 전 세계를 연결하는 즐거운 연결고리 역할을 해나갈 것”이라며 행사 참여 소감을 전했다.

K-팝을 향한 현지의 열기도 뜨거웠다. 박재범과 피원하모니, 롱샷 등이 참여한 K-팝 공연은 6000석 규모의 공연장을 가득 메운 현지 관객들의 함성과 노래로 가득찼다. 박재범은 미국 현지 가수인 제이든, 파라다이스와 함께 특별 무대를 선보였다.

아울러 공연 시작에 앞서 캐런 배스 LA 시장은 K-콘텐츠가 LA 지역 사회에 활력을 불어넣고 문화적 다양성을 확장하는 데 기여한 점을 높이 평가하며, 문체부와 참여 K-팝 아티스트들에게 직접 감사 증서를 전달하기도 했다.

이와 함께 진행된 ‘미디어 프리뷰’에서는 콘텐츠와 식품, 뷰티 등 연관 산업 관계자들이 참여해 한류의 경제적 가치와 산업 간 협업 가능성에 대해 논의했다.

이 자리에 패널로 참석한 김경조 농심 USA 대표는“최근 K-콘텐츠의 열풍과 맞물려 비로소 큰 결실을 보고 있다”고 말했고, 박상훈 대한화장품산업연구원 실장은“K-콘텐츠의 인기가 K-뷰티에 대한 신뢰로 이어지며 현재 미국 내 수입 화장품 시장에서 한국 화장품이 1위를 기록하고 있다”고 소개했다.

K-엑스포는 오는 6월 프랑스 파리, 9월 멕시코시티에서 연이어 개최, 글로벌 시장에서 한껏 뜨거워지고 있는 ‘K’ 열기를 이어갈 예정이다. 콘진원은 각 지역의 문화적 특성과 시장 환경에 맞춘 프로그램을 운영해 K-콘텐츠 기업의 글로벌 진출 확대를 적극 지원한다는 계획이다.

유현석 원장직무대행은 “앞으로도 K-콘텐츠의 글로벌 영향력을 확대하고, 한-미 문화 산업 교류 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 밝혔다.