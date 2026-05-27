전기차용 삼원계 전해액 美 테네시서 양산해 공급

동화기업 계열사 동화일렉트로라이트(대표 승지용·김종훈)가 북미에서 전해액 신규 공급계약을 했다고 27일 밝혔다.

비밀유지 협약에 따라 고객사와 계약규모 등 공개하지 않았다. 이번 수주한 제품은 순수 전기차용 삼원계 전해액이다. 동화일렉의 미국 테네시공장에서 생산해 현지에 고객사에 납품될 예정이다.

동화일렉 측은 “자동차별 구동 방식에 최적화된 전해액 개발과 생산능력을 토대로 시장 내 영향력을 확대하고 있다”며 “미국과 말레이시아를 중심으로 글로벌 대형 기업들을 신규 고객사로 잇따라 확보하며 안정적 매출 기반을 마련하고 있다”고 전했다.

동화일렉은 연간 8만6000t 규모의 미국 내 생산역량과 국내 기업과 육불화인산리튬(LiPF6) 구매계약으로 원재료 인프라까지 안정적으로 확보했다. 이로써 미국과 유럽 등 글로벌 규제를 충족하는 공급요건을 마련하게 됐다.

김형남 동화일렉 영업본부장은 “테네시공장 완공 이후 북미 배터리 공급망 내 연이은 진입에 성공했다. 차별화된 경쟁우위를 바탕으로 공급을 늘려갈 것”이라고 했다.