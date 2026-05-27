“그간 믿고 기다려주신 분들께 감사”

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 김수현에 대한 허위 사실 유포 등의 혐의로 김세의 가로세로연구소 대표가 구속된 가운데, 김수현의 소속사가 “마침내 진실을 증명하게 됐다”는 입장을 내놨다.

27일 소속사 골드메달리스트는 입장문을 통해 “가로세로연구소 측이 김수현에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 이 같이 밝혔다.

소속사는 “특히 기자회견을 통해 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현과 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것으로 밝혀졌고, 고인의 음성 역시 인공지능(AI) 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인됐다”면서 “객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.

앞서 지난 26일 서울중앙지법은 고(故) 김새론의 사망 원인이 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위 내용을 유포한 혐의로 김 대표에 대해 검찰이 청구한 구속영장을 발부했다.

김 대표는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론 사망의 직접적인 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허쉬 사실 등을 유포한 혐의를 받는다.

AI 기술로 김새론의 음성을 조작, “김수현과 중학교 2학년 겨울방학 때 처음으로 성관계했다”는 식으로 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 함께 받고 있다. 하지만 강남경경찰서는 지난 1년간 수사를 바타응로 김대표가 녹취록을 AI를 활용해 조작한 것으로 결론지었다.

골드메달리스트는 김수현이 지난해 3월 기자회견에서 “믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다”라며 밝힌 약속을 언급하며 “김수현 씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었었다”고 밝혔다.

이어 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다”며 “그간 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 전했다.