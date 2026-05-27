케이트 그린어웨이 ‘창가 아래서’ 초판본 등 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코미술관이 그림책의 역사와 예술적 가치를 조명하는 특별전 ‘한 장의 세계: 그림책 100년의 여행’을 오는 7월 26일까지 개최한다.

27일 포스코미술관에 따르면 이번 전시는 19세기 근대 삽화부터 현대 그래픽 디자인까지의 흐름을 국내 최대 규모로 선보이는 자리다. 아이와 어른 모두가 그림책을 통해 시각예술의 미학과 감성을 체험할 수 있도록 구성됐다.

포스코미술관을 들어서면 먼저 19세기 말 인쇄 기술의 발전과 함께 꽃피운 근대 삽화 예술을 접할 수 있다. 케이트 그린어웨이 작가의 첫 번째 그림책 ‘창가 아래서’(1879년 초판본)을 비롯해 월터 크레인, 랜돌프 칼데콧 등 영국 그림책의 황금기를 이끈 3대 거장의 작품을 통해 어린이의 동심을 예술로 승화시킨 작품들을 볼 수 있다.

이어 전설적 그래픽 디자이너들이 그림책에 도입한 추상과 콜라주 등의 작품세계를 느껴볼 수 있다. 이탈리아 디자인 거장 브루노 무나리의 창의성과 위트가 돋보이는 ‘동물 장수’(1945년 초판본)와 ‘세 마리 작은 새 이야기’(1945년 초판본) 그림책이 전시됐다.

또한, IBM, UPS 등 세계적인 기업 로고를 디자인한 현대 디자인의 아버지 폴 랜드가 자신의 자녀들을 위해 만든 ‘반짝반짝 빙글빙글’의 1957년 초판본도 즐길 수 있다.

특히 이번 전시는 유명 그림책 초판본 중심으로 꾸며져 작가의 원형적 의도와 당시 미학을 그대로 경험할 수 있도록 했다. 종이 질감과 인쇄 방식, 제본 형태 등 초판본 특유의 물성도 직접 확인할 수 있다.

포스코미술관은 하반기 포항 포스코갤러리와 광양 포스코미술관에서도 순회전을 열어 지역 문화 교류를 확대할 계획이다.

서울 강남구 포스코센터 지하 1층에 위치한 포스코미술관은 무료로 운영된다. 전시 공간에는 백남준·구보다 시게코의 ‘철이철철’(1995), 프랭크 스텔라의 ‘꽃이 피는 구조물(아마벨)’(1997), 이이남의 ‘공존을 위한 빛’(2020) 등 상설 작품도 함께 전시되고 있다.