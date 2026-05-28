글로벌 랜드마크에 쓰이는 LX하우시스 인조대리석 상해 디즈니랜드, 러시아 ‘라흐타 센터’, 英 레딩 기차역 등 유명 건축 디자이너 스튜어트 멜로즈, 방한해 협업 논의

[헤럴드경제=부애리 기자] LX하우시스의 인조대리석 제품이 유명 건축가와 디자이너들에게 주목받고 있다. 유럽, 북미 등 해외 주요 건축물에 제품을 공급하며 인지도를 넓혀가고 있다.

28일 LX하우시스에 따르면 영국의 유명 건축 디자이너 스튜어트 멜로즈는 최근 서울 강남구에 있는 ‘LX Z:IN 플래그십’에 방문했다.

그는 LX하우시스의 아크릴계 인조대리석 제품 ‘하이막스’를 살펴본 뒤 “빛을 부드럽게 투과시키는 투광성에 외부 충격에도 강한 내구성까지 동시에 갖춘 소재는 하이막스가 유일하다”라며 “외부 조형물 특성상 손상이 생기더라도 쉽게 복원할 수 있고, 이음새 없이 매끄럽게 시공할 수 있는 점도 상당히 매력적”이라고 말했다.

멜로즈는 최근 LX하우시스와 영국 버크셔주 레딩 기차역 외부 벽면에 하이막스를 활용한 공공시설 프로젝트를 진행했다. 그는 ‘하이막스 루센트’ 제품을 사용했다. 빛이 투과되는 성질을 살려 LED와 결합한 대형 백라이트 벽화를 제작해 기차역 벽면에 적용했다. 이는 해당 지역의 역사성을 감각적이면서 현대적으로 구현한 공공예술 사례로 평가받기도 했다.

멜로즈는 한국을 찾아 청주공장 하이막스 생산라인, CX디자인센터 등도 방문했다. 그는 “향후 협업 범위를 넓혀가길 기대한다”라고 밝혔다.

LX하우시스는 유럽, 북미 등 해외 주요 건축물에 인조대리석 공급을 확대하며 글로벌 명소 마케팅을 강화하고 있다. 글로벌 공항, 호텔은 물론 기차역과 박물관 등 공공시설까지 주요 랜드마크에 인조대리석을 공급하고 있다.

하이막스는 중국 광저우 오페라하우스, 상해 디즈니랜드, 독일 포르쉐 자동차 전시장, 미국 뉴욕 브루클린박물관, 독일 프랑크푸르트 공항, 이탈리아 나폴리 공항, 프랑스 샤를 드골 공항 등 글로벌 주요 랜드마크 건물에 공급됐다.

이어 2022년에는 러시아 겔렌지크 공항, 2023년 국립독일박물관 전시관 2024년 러시아 최고층 빌딩 ‘라흐타 센터’를 비롯해 지난해 이탈리아 밀라노 디자인 위크 기간에는 야외조형물에 하이막스가 쓰였다.

이처럼 글로벌 명소에 하이막스가 쓰이는 것은 천연 석재로는 구현이 어려운 곡면도 자유자재로 구현할 수 있는 유연한 가공성 때문이다. 이 때문에 입체적이면서도 창의적인 조형물을 만들 수 있다. 일부 모델은 빛이 통과하는 투광성이 있어 조명을 활용한 다양한 조형물과 건축물 제작에 활용될 수 있다.

LX하우시스 관계자는 “앞으로도 세계 유명 건축가와 디자이너들과의 협업 및 명소 마케팅을 지속하며, 글로벌 선두권을 유지하고 있는 아크릴계 인조대리석의 시장 점유율을 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.