조선기자재·중소조선 업계 간담회 개최

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 27일 “기자재 실증, 초격차 기술개발, 중소조선 일감 확보 등 현장에서 필요한 사항을 속도감 있게 챙겨나가겠다”고 강조했다.

김 장관은 이날 부산 강서구에 있는 조선기자재 기업인 한라IMS 조선기자재·중소조선 업계 간담회를 주재하면서 “조선기자재와 중소조선은 K-조선 공급망의 뿌리이자 더 나아가 우리 해양 안보의 핵심산업”이라며 이같이 말했다.

간담회에는 한라IMS, 파나시아, 동화엔텍, 마린웍스, 랩오투원, 매크론 등 조선기자재 업계와 HJ중공업, 우리해양, 디텍, 선진엔텍 등 중소조선 업계 관계자들이 참석했다. 한국조선해양기자재연구원, 중소조선연구원 등 관계기관도 동석해 지원 방안을 함께 논의했다.

정부는 지난 13일 열린 ‘K-조선 미래비전 간담회’에서 기자재 실증강화, 친환경 기술개발, 중소조선 선수금 환급보증(RG) 지원, 조선산업의 인공지능(AI) 전환 등을 통한 기자재·중소조선의 성장을 핵심과제로 제시한 바 있다.

김 장관은 이날 간담회에서 기자재·중소조선 업계 지원을 위한 세 가지 정책 방향을 제시했다.

우선, 조선산업의 인공지능 전환(M.AX)의 속도를 높인다는 계획을 밝혔다. 산업부와 해수부는 자율운항 M.AX 얼라이언스를 중심으로 약 5000억원을 투입해 기관자동화 시스템, 레이더 등 핵심 기자재를 개발하고, 이를 실제 선박에 탑재해 국제해사기구(IMO) 국제표준까지 연계되도록 앞장설 계획이다.

기자재·중소조선 기업의 해외 활동 무대 확대에도 나선다. 산업부는 정부 출범 1주년 성과 중 하나인 한미 관세협상 타결을 주도한 마스가(MASGA) 프로젝트의 구체화 과정에서 기자재·중소조선 기업이 참여하는 프로젝트를 집중적으로 발굴할 계획이다.

아울러 ‘중소조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 글로벌경쟁력 강화지원’ 및 ‘중소조선 및 기자재 미국진출지원’ 사업을 통해 MRO 인프라 확충 및 인증·수출판로 지원을 본격 추진한다는 방침이다.

이와 함께 최근 해외발주 증가로 중소조선의 발급수요가 높아지는 RG에 대해서도 관계 부처·금융기관과 함께 실질적 확대방안을 마련키로 했다.

김 장관은 해운과의 협업 고리를 더욱 단단히 한다는 방침도 약속했다. 세부적으로 지난달 출범한 조선-해운 상생발전 전략협의회를 통해 새로 개발된 국산 기자재의 신조선 탑재를 촉진하고, 국내 해운사 공동발주 및 필수선박 국내발주 촉진 등을 통해 이를 중소조선 수요와 연계해 나갈 계획이다.