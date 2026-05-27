“인근 단지 재건축 이후에도 한강뷰 간섭 없게”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산 건설부문은 서울 서초구 잠원동에 소재한 신반포19차∙25차 통합 재건축 사업에 조합원 모두의 한강 조망 가치를 극대화하는 혁신 설계를 제안했다고 27일 밝혔다.

삼성물산은 이날 “래미안일루체라는 인접 단지인 신반포16/27차의 향후 재건축 이후 건물의 높이와 배치, 한강 조망축을 종합적으로 분석하고, 정교한 조망 시뮬레이션을 거쳐 미래에도 안정적인 ‘영구 한강 조망’이 가능하도록 설계했다”며 이같이 밝혔다.

최근 한강변 주거 시장에서는 한강 조망 여부와 조망 수준에 따라 단지와 세대의 가치가 크게 달라지고 있는데, 특히 재건축 사업은 준공 이후 주변 개발 환경까지 함께 고려해야 하는 만큼 단순히 현재 기준의 조망을 확보하는 것을 넘어 미래의 조망 간섭 리스크를 사전에 검증하는 것이 핵심이라는 게 삼성물산 측 설명이다.

삼성물산은 조망 범위에 따라 파노라마 한강 조망 163세대, 와이드 한강 조망 128세대, 부분 한강 조망 242세대 등 총 533세대에서 영구 한강 조망을 누릴 수 있도록 제안했다. 이는 전체 616세대 중 약 87%에 달하는 수준이며, 한강변 재건축 단지의 핵심 경쟁력인 조망 가치를 안정적으로 확보했다.

아울러 삼성물산이 신반포19∙25차에 제안한 커뮤니티 면적은 세대당 4.4평이다. 개별 세대 창고 공간까지 포함하면 세대당 6.5평으로 총 4015평에 달하는 반포 일대 최대 규모다. 스카이 커뮤니티를 비롯한 ▷스포츠존 ▷컬처존 ▷에듀존 등 하이엔드 단지의 기본 시설은 물론, 단지 중앙의 대형 선큰을 중심으로 지상∙지하 커뮤니티와 입체적으로 연결해 공간의 개방감과 이동 편의성을 높인 것이 큰 특징이다.

또한 홈플랫폼 홈닉 서비스를 적용해 커뮤니티 시설과 세대 내부 시스템을 유기적으로 연결하고, 입주민이 보다 편리하고 안전하게 단지 서비스를 이용할 수 있는 스마트 주거 환경을 구현할 방침이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “래미안 일루체라는 래미안 원베일리와 원펜타스를 통해 축적한 경험을 바탕으로 반포 최고 높이 49층 랜드마크의 실현, 한강 조망과 커뮤니티, 스마트 주거 기술 등을 한 단계 발전시킨 제안”이라며 “신반포19∙25차가 새롭게 반포를 대표하는 5세대 래미안 하이엔드 단지로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 삼성물산은 반포 지역을 대표하는 프리미엄 주거 단지인 래미안원베일리∙원펜타스를 통해 선보인 독보적인 상품 경쟁력을 한 단계 고도화한 차세대 반포 대표 래미안으로 조성한다는 방침이다.

삼성물산 측은 “그동안 반포권에서 래미안의 상품 기준을 단계적으로 높여왔다”며 “신반포3차, 경남아파트 등 6개 단지를 통합 재건축한 래미안원베일리는 대단지 규모와 한강변 입지, 스카이 커뮤니티, 홈플랫폼 홈닉 등을 바탕으로 반포 대표 단지로 자리 잡았다”고 했다.

그러면서 “신반포15차를 재건축한 래미안 원펜타스는 641세대 규모임에도 세대당 약 4평 수준의 커뮤니티 시설을 갖추며 소규모 고급 단지의 상품성을 입증한 바 있다”고 덧붙였다.

래미안일루체라는 이 두 단지의 강점만을 한 데 모아 신반포19∙25차 입지에 맞게 최적화해 재구성하겠다는 계획이다.

한편 신반포19차∙25차 통합 재건축 조합의 시공사 선정은 오는 30일 이뤄질 예정이다.