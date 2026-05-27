[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 공정거래 핵심 가치 전파와 준법·윤리경영 의지 표명을 위해 ‘공정거래 자율준수 강화 선포식’을 개최했다고 27일 밝혔다.

전날 열린 선포식에서 코리아세븐 임직원들은 공정거래 주요 위반 사례 및 기존 코리아세븐의 컴플라이언스 활동들을 공유하고, ‘자율준수 프로그램(CP)’ 도입 의지를 공식화했다. CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정·운영하는 내부 준법 시스템이다.

코리아세븐은 체계적인 CP 도입과 선언을 통해 내부 준법문화를 확정하고 감독기관·파트너사·가맹점사업자 등 이해관계자에 대한 신뢰성을 확보한다는 방침이다. 특히 법규·지침을 준수할 때 조직과 임직원이 보호받을 수 있음을 공유하고 규칙 위반에 대한 책임 역시 모두에게 있다는 점을 강조했다.

코리아세븐은 이번 선포식을 기점으로 ‘CP 도입 의지의 대·내외 표명’과 ‘실효성 있는 CP 운영 기반 마련’이라는 두 가지 핵심 목표를 달성하고 한층 강화된 준법경영 프로세스를 확립할 계획이다. 이를 위해 연내 공정거래 활동 우수자 표창 및 지속적인 CP 캠페인도 전개한다.

명승민 코리아세븐 컴플라이언스부문장은 “앞으로도 철저한 자율준수 프로그램 운영과 선제적인 교육 지원을 통해 더욱 투명하고 공정한 거래 환경을 조성하고 상생 경영을 실천하겠다”고 말했다.