- ‘2026 글로벌 지식재산 스타기업’ 23개 사 선정…지식재산 경쟁력 제고 박차

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 지식재산 기반 맞춤형 지원으로 ‘글로벌 강소기업 육성’에 나섰다.

대전시는 대전지식재산센터(한국발명진흥회 대전지부)와 함께 27일 주식회사 지티사이언에서 ‘2026년 글로벌 IP스타기업 지정식’을 개최했다.

‘글로벌 IP스타기업 지원사업’은 해외 진출 가능성이 높은 지역 유망 중소기업을 선정해 지식재산(IP) 종합 지원을 통해 글로벌 강소기업으로 육성하고 해외 진출을 지원하는 사업이다.

올해는 1차 스펙트럼 진단과 2차 발표심사를 거쳐 지식재산 역량을 인정받은 23개 유망기업을 최종 선정했다.

선정기업에는 맞춤형 지식재산 컨설팅을 비롯해 해외권리화, 특허·디자인맵 구축, 브랜드‧디자인 개발, 특허 기술 홍보영상 제작 등 연간 최대 7000만원 규모의 지원을 제공한다. 또한 기업별 성장 단계에 맞춘 맞춤형 프로그램을 최대 3년간 지원한다.

지난해 ‘글로벌 IP스타기업 육성사업’ 지원을 받은 지역기업 40개 사는 해외진출 특허전략 18건, 기업 IP경영진단 구축 3건, 특허기술 홍보영상 6건, 디자인 개발 6건, 브랜드 개발 4건 등의 성과를 거뒀으며, 지원 전 대비 매출은 31.1%, 수출은 50%, 고용은 5.8% 증가한 것으로 나타났다.

특히, 대전시는 지역 우수 인공지능(AI)기업인 ㈜노타의 해외권리화와 IP 포트폴리오 강화를 지원해 독일을 중심으로 한 해외시장 경쟁력 확보와 성공적인 코스닥 상장(2025년 11월)을 이끌어냈다. 아울러 ㈜알테오젠의 코스피 이전 상장에도 힘을 보태며 지역 유망기업의 글로벌 도약 기반 마련에 성과를 내고 있다.

대전시 박종복 기업지원국장은 “해외시장 진출을 준비하는 지역 중소기업에게 지식재산권은 기술 보호를 넘어 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산”이라며 “지역기업이 지식재산을 전략적으로 확보하고 활용해 글로벌 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.