세일즈 및 AS 서비스 경진대회 우수 참가자 8명 월드 챔피언십 출전

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 코리아가 세일즈 및 AS 서비스 경진대회 ‘아우디 트윈컵 2026’ 한국 결선을 성황리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

지난 23일 네스트 호텔에서 열린 이번 대회에는 총 30개 팀, 56명이 참가했다. 참가자들은 신차 및 중고차 세일즈, 고객 응대, 정비 기술 등 다양한 분야에서 이론과 실무 역량을 겨뤘다.

아우디 트윈컵은 전 세계 아우디 서비스 직원들의 역량 강화를 위해 매년 열리는 글로벌 행사다. 국내에서는 2008년부터 개최되고 있으며 아우디 공식 딜러사 임직원 누구나 참가할 수 있다.

대회는 고객 응대와 제품 지식을 평가하는 ‘AS 서비스’ 부문과 정비 기술력을 평가하는 ‘AS 테크놀로지’ 부문으로 운영된다. 여기에 지난해부터 ‘신차 세일즈’와 ‘중고차 세일즈’ 부문이 추가됐다.

올해 한국 결선에는 신차 세일즈 12팀, 중고차 세일즈 3팀, AS 서비스 6팀, AS 테크놀로지 9팀이 참가했다. 평가는 실제 전시장과 서비스센터에서 발생할 수 있는 상황을 기반으로 고객 응대와 정비 기술, 팀별 실기 테스트, 개인 필기시험 등으로 진행됐다.

신차 세일즈 부문에서는 태안모터스 ‘SunnyDanny’팀이 1위를 차지했으며, 중고차 세일즈 부문은 고진모터스 ‘seyang444’팀이 우승했다. AS 서비스 부문은 위본모터스 ‘BUMSUP’팀, AS 테크놀로지 부문은 고진모터스 ‘전조등’팀이 각각 최고 성적을 기록했다.

또 세일즈·AS 분야 우수 참가자 8명은 한국 대표팀으로 선발돼 오는 10월 13일부터 15일까지 독일 뮌헨에서 열리는 ‘아우디 트윈컵 월드 챔피언십’ 세계 결선에 출전한다.

아우디 코리아 관계자는 “앞으로도 전동화와 디지털화를 중심으로 변화하는 자동차 시장에 대응해 세일즈 및 서비스 경쟁력을 강화하고 프리미엄 고객 경험 향상에 집중할 계획”이라고 말했다.