고객 문의사항 신속·정확히 파악…상담 예약 서비스 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단 1355 고객센터가 ㈜한국능률협회컨설팅이 주관한 ‘2026년 한국산업의 서비스품질 지수(KSQI)’ 조사에서 22년 연속 우수콜센터로 선정됐다고 27일 밝혔다.

1355 고객센터는 공공기관, 중앙정부, 지방정부로 구성된 공공서비스 분야 기관 중 서비스품질 지수 조사가 시작된 2005년부터 매년 ‘우수콜센터’로 선정된 유일한 기관이다.

특히 이번 평가에서는 서비스 분야 9개 항목 중 ‘문의 내용 파악도’ 부문에서 97점의 높은 점수를 받았다. 또 올해 4월부터는 대기 시간 증가로 인한 고객불편 해소를 위해 상담 예약 서비스를 확대해 상담 대기시간을 줄이고 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “이번 22년 연속 우수콜센터 선정은 국민연금 1355 고객센터가 신속, 정확, 친절한 고객 응대를 목표로 끊임없이 노력한 결과”라며 “앞으로 인공지능(AI)을 활용한 상담시스템을 구축해 단순한 문의는 자동화 처리하고, 복잡하고 심층적인 내용은 직원이 전문적으로 상담해 드리는 고품질의 서비스 제공을 목표로 하겠다”고 말했다.