박찬대 “유정복, 비상계엄 이튿날 해외 코인 직접 챙겨…가상자산 누락 의혹” 유정복 “명백한 증거로 해명 끝난 흑색선전…박 후보 공약은 내 것 베낀 수준”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 인천시장 선거를 일주일 앞두고 열린 TV 토론회에서 박찬대 더불어민주당 후보와 유정복 국민의힘 후보가 상대의 자질과 도덕성을 정조준하며 난타전을 벌였다.

박 후보는 26일 밤 진행된 토론회에서 “유 후보가 비상계엄 다음 날인 2024년 12월 4일 해외 코인 관리자와 통화한 사실이 언론 보도를 통해 드러났다”며 “보도된 음성 녹취 내용에 따르면 유 후보는 당시 배우자 명의의 코인이 몇 개인지, 어디서 보관하는지를 직접 챙겼다. 가상자산 신고 누락 의혹은 이제 유 후보 본인의 사법 리스크가 됐다”고 공세 수위를 높였다.

유 후보는 “박 후보가 자신의 무지와 무능을 감추기 위해서인지 모르겠지만 자금 이체 내역 등 명백한 증거를 통해 이미 해명한 사안에 대해 흑색선전과 정치 공작을 계속하는 것이 유감스럽다”고 맞받았다. 이어 “박 후보는 인천에 대해 잘 모르고 무관심해 발표한 공약이 거의 다 제가 하고 있는 것을 베낀 것”이라며 “그나마도 제대로 못 베껴서 잘못된 것이 많다”고 반격했다.

두 후보는 성남 대장동 개발 방식의 인천 도입 여부를 두고도 정면충돌했다. 유 후보는 “단군 이래 최대 비리 사업인 대장동 방식을 인천에 적용해서는 안 된다. 개발 이익 대부분이 특정 업자에게 돌아가는 것은 문제가 있는 정책”이라고 몰아붙였다. 이에 박 후보는 원도심 투자를 위한 민간 자본의 필요성을 강조하며, 앞서 페이스북에 “대규모 개발 사업으로 기업이 정당한 이익을 얻고 수천억원의 초과 이익을 내서 주민께 돌려드릴 수 있는 사업이라면 얼마든지 하겠다. 인천을 대장동으로 만들겠다”고 밝힌 기조를 이어 갔다.

인천국제공항공사 통합과 공공 기관 타 지역 이전 문제에는 여야 모두 반대했다. 박 후보는 “인천공항공사 통합은 구체적으로 논의된 바가 없다는 것이 정부 입장이다. 인천과 국가 경쟁력에 악영향을 미치는 정책을 이재명 정부가 추진할 리 없다”고 했고, 유 후보는 “인천의 이익을 빼앗아 가려는 시도로 당연히 반대해야 한다”면서도 “박 후보는 처음에는 ‘근거 없는 의혹’이라 했다가 반대로 돌아섰다. 이재명 대통령이 절대 안 한다고 얘기하면 믿겠다”고 비꼬았다. 한편 이기붕 개혁신당 후보는 “이 문제를 정치 논리나 지역 갈등으로 접근하면 안 된다”며 종합적 검토를 주장했다.