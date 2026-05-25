기존 ‘L자 노선 유지’ 주장 뒤집고 선거 막판 국회의사당역 연장안 발표... “비경제적 노선 추진하다 무산…민주당 국회의원·구청장 사과 없어”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 국민의힘 양천구청장 후보는 25일 양천구선거방송토론위원회 주최 양천구청장선거 후보자토론회에서 우형찬 후보가 밝힌 ‘목동선 국회의사당역 연장안’에 대해 “기만적인 속임수와 말바꾸기로는 목동선을 한 걸음도 전진시킬 수 없다”고 강하게 비판했다.

이기재 후보는 “우형찬 후보는 불과 얼마 전까지만 해도 제가 제안한 마곡~구로 연결 ‘T자 노선’에 대해 반박하며 ‘시간이 걸리니 기존 노선을 그대로 다시 추진하겠다’고 주장해왔다”며 “그런데 토론회에서 갑자기 말을 바꿔 국회의사당 연장안을 꺼내든 것은 스스로 기존 입장이 틀렸음을 인정한 것과 다르지 않다”고 지적했다.

이 후보는 “기획재정부 예비타당성 조사에서 이미 탈락한 동일 노선은 구조적 변경 없이 재추진이 어렵다”며 “뒤늦게 노선을 덧붙였지만, 충분한 검토 없이 급조된 무책임한 공약”이라고 비판했다.

이 후보는 “기존 목동선의 경제성이 나오지 않는 근본적인 이유는 신월동과 목동을 지나 당산으로 연결되는 노선이 주거지역 중심으로 형성돼 있기 때문”이라며 “출퇴근 시간 외 낮 시간에 이용할 승객 수요가 부족해 경제성 확보가 어렵다는 판정을 받은 것”이라고 설명했다.

이 후보가 대안으로 제시한 T자형 노선은 출퇴근 시간외에도 승객을 확보하기 위한 방안으로 마곡과 구로의 업무지구와 상업지구를 연결해야 출퇴근 시간이 아니어도 승객을 유지할 수 있어 경제성을 높일 수 있다.

반면, 우 후보의 국회의사당 연장안에 대해서는 “이미 당산역에서 9호선 환승이 가능한데, 거기에 또 9호선 국회의사당역까지 연결하겠다는 것은 황당한 주장”이라고 지적했다.

또 우 후보 측이 주장한 국가재정법 개정 효과에 대해서도 정면 반박했다.

이기재 후보는 “국가재정법 개정으로 기존 노선 그대로 목동선 추진이 가능하다는 주장 역시 명백한 거짓말”이라며 “예비타당성 평가시 종합평가(AHP)에서 경제성이 차지하는 가중치 비율이 기존 60%~70%에서 55%~70%로 조정될 수 있게 바뀌었을 뿐이다”라고 설명했다.

또 “과거에도 심사위원들이 경제성을 최저 비율인 60%만 반영하고 정책성을 높게 평가할 수 있었지만, 국책 사업인 만큼 철저하게 경제성 위주로 판단해왔다”며 “​그 결과, 기존 목동선의 AHP 점수는 통과 기준선인 0.5에 한참 못 미치는 처참한 결과를 받았다”고 비판했다.

이어 이 후보는 “비경제적인 노선을 만들어 우격다짐으로 추진하다가 무산됐는데 이 노선을 만들었던 민주당 국회의원과 구청장은 주민들께 사과 한마디가 없다”며 “이제 또다시 경제성 5% 완화만을 강조하며 재구조화 없이 목동선이 통과될 것이라고 주장하는 사기극을 펼치고 있다”고 지적했다.

이기재 후보는 “막연한 희망 고문과 정치적 사기로 선거 때만 우려먹는 구태 정치는 이제 끝내야 한다”며 “예비타당성을 확실히 통과할 수 있는 실현 가능한 재설계안으로 신월동과 목동의 철도 시대를 반드시 열겠다”고 밝혔다.