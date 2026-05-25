트럼프, 트루스소셜서 종전 협상 언급 미국-이란 종전 위한 양해각서 체결 임박

[헤럴드경제=김용재 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이란 종전 협상과 관련해 “대단하고 의미 있는 합의가 되거나 아니면 아예 합의가 없을 것(no deal)”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란과 합의는 실패한 오바마 행정부가 협상했던 ‘JCPOA 재앙’과는 정반대가 될 것”이라면서 이같이 썼다. JCPOA는 2015년 버락 오바마 미 행정부 시절 타결된 서방과 이란 간 핵 합의(포괄적 공동행동계획)를 의미한다.

트럼프 대통령은 JCPOA에 대해 “이란에 핵무기로 가는 직접적이고 공개된 길”이 됐다고 주장하고 “나는 그런 합의는 하지 않는다”고 강조했다.

이같은 언급은 트럼프 대통령과 이란 간 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결이 임박했다는 신호가 속출하는 와중에 나온 것이다. MOU 초안과 관련해 미국과 이란이 60일 휴전을 연장하되 이 기간 호르무즈 해협을 개방하고 핵프로그램 협상을 이어가는 것을 골자로 했다는 외신 보도가 나오고 있다.

다만 양측이 그간 최대 쟁점이던 이란의 농축 우라늄 비축분을 포함해 핵프로그램 문제를 놓고는 어느 선까지 합의에 다가섰는지에 대해선 서로 다른 입장을 내놓고 있다.

트럼프 대통령은 자신이 주도하는 이란 협상과 관련해 비판적 목소리를 내는 민주당과 공화당 일각을 겨냥해 “이란과 잠재적 합의에 대해 아무것도 모르면서, 아직 협상조차 되지 않은 사안들에 대해 떠든다”고도 비난했다.

그러면서 “이 사람들은 집에 가서 쉬어야 한다. 분열과 패배만 만들어낼 뿐이다. 한마디로, 이들은 패배자들”이라고 덧붙였다.