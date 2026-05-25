5·18 회원 26명 고소인 조사 “정용진 회장 출국금지 촉구”

[헤럴드경제=김용재 기자] 5·18 민주화운동 3단체(부상자회·공로자회·유족회)가 정용진 신세계그룹 회장에 대한 출국금지 조치와 신세계그룹 압수수색을 요구했다.

5·18민주화운동 유공자 박하성 씨는 26일 광주 남부경찰서에서 고소인을 대표해 발표한 입장문에서 “5·18 45주년에 벌어진 스타벅스코리아의 마케팅 논란은 단순한 실수가 아니라 대한민국 민주주의 역사와 5·18 희생자들의 고귀한 명예를 짓밟은 중대한 범죄 행위”라고 말했다.

박 씨는 “대기업의 상업주의가 역사의 아픔을 조롱거리로 만들지 않도록 수사기관은 철저한 진상 규명과 엄중한 처벌에 나서야 한다”며 정 회장에 대한 출국금지와 신세계그룹 압수수색을 촉구했다.

이날 서울경찰청 공공범죄수사대는 광주 남부경찰서에서 5·18 유공자와 유족 등 26명에 대한 고소인 조사를 진행했다. 앞서 이들은 정 회장과 손정현 전 스타벅스 코리아 대표 등 4명이 5·18을 왜곡·비방했다며 모욕과 5·18특별법 위반 혐의 등으로 고발장을 제출했다.

스타벅스코리아는 지난 18일 텀블러 행사 홍보 게시물에 5·18 당시 계엄군의 시민 학살을 연상시키는 ‘탱크데이’와 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 하는 ‘책상을 탁’ 등의 문구를 사용해 논란을 일으켰다.

논란이 커지면서 국내외에서 불매운동 움직임도 크다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 스타벅스 불매 운동 움직임이 잇따르는 가운데 미국과 필리핀 등 5개국의 5·18광주세계연대도 최근 성명을 내고 동참 의사를 밝혔다.