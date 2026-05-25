[헤럴드경제=민성기 기자] 인천공항 내 수유실(유아 휴게실)이 일부 중국인 관광객 사이에서 ‘휴식 공간’이나 ‘라면 취식 장소’로 활용되며 논란이 되고 있다.

최근 샤오홍슈 등 중국 소셜미디어에는 인천공항 수유실에서 컵라면을 먹었다는 경험담과 잘못된 이용 후기가 잇따라 공유되고 있다.

한 게시물 작성자는 “처음에는 이런 문제를 전혀 예상하지 못했다. 물을 마시다 보니 공항 대부분이 냉수였다”며 “뜨거운 물을 찾기 위해 터미널 전체를 돌아다녔고 결국 수유실에서 발견했다. 위치가 너무 숨겨져 있었다”고 적었다.

또 다른 작성자는 “인천공항 T1에서 컵라면을 먹는 방법을 정리했다”며 “미국에서 돌아오는 길에 너무 라면을 먹고 싶어 공항에서 한 그릇을 해결했다”고 경험을 공유하기도 했다.

일부 게시물에서는 공항 편의점에서 온수를 제공하지 않아 라면을 먹으려면 수유실을 이용해야 한다는 내용과 함께 실제 위치까지 상세히 안내하는 글도 퍼지고 있다.

인천공항 내 수유실은 영유아와 임산부를 위해 마련된 공간이다. 현장 안내문에는 “3세 미만 유아 및 임산부, 동반 보호자 1인만 이용할 수 있으며 취침 및 음식물 섭취는 금지된다”는 규정이 명시돼 있다.

하지만 해당 공간이 원래 목적과 다르게 사용되면서 정작 수유실이 필요한 영유아 동반 이용객들의 불편이 커질 수 있다는 우려가 나온다.