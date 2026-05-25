반도체·AI 관련주로 매수세 반도체주 키옥시아 14%↑ 日 장기국채 금리는 하락

[헤럴드경제=김용재 기자] 이란 전쟁 종전에 대한 기대감 등에 힘입어 국제 유가가 하락하고 있는 가운데 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 사상 최고치를 기록했다.

25일 닛케이지수는 전 거래일 종가보다 2.87% 상승한 65158.19에 장을 마감했다. 닛케이지수가 65000선을 넘어선 것은 종가는 물론 장중 기준으로도 이번이 처음이다.

닛케이지수는 이날 오전 개장 직후 64000선을 사상 처음으로 돌파했는데, 단숨에 65000선마저 뚫었다.

니혼게이자이신문은 “미국과 이란의 종전 합의가 임박했다는 기대감에 국제유가가 급락하고 지난 22일(현지시간) 미국 증시에서 주요 3대 지수가 상승한 것이 이날 주가 상승의 이유”라고 설명했다.

특히 이날 장 시작과 거의 동시에 반도체와 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 매수 주문이 많아지면서 상승폭이 확대됐다.

소프트뱅크 그룹은 이날 장중 8% 오르며 상장 이후 최고가를 경신했으며 시가총액 40조엔을 돌파했다. 특히 AI 붐에 시가 총액이 30조엔을 넘은 키옥시아는 이날 전장 대비 14.02% 급등했다.

또 국제 유가가 하락하면서 물가 급등 우려가 가라앉은 덕분에 일본 채권 시장에서 장기 국채 금리는 하락했다.