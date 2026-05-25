김 후보, 25일 시한 해명 요구 ‘최후통첩’ “시민 권리 되찾자던 신념 무너져 참담”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 민주-진보당 울산시장 후보 단일화 파행을 두고 진보당이 민주당의 일방적 경선 중단과 함께 ‘여론조사 무단 열람’ 의혹을 제기했다.

김종훈 진보당 후보는 25일 오후 캠프에서 기자회견을 열고 민주당의 여론조사 경선 중단을 강력히 규탄한 뒤 이날 밤까지 민주당의 해명을 기다리겠다고 최후 통첩을 보냈다.

김 후보는 이날 “울산 시민들의 간절한 열망을 받아 각 후보들의 사퇴 등 희생으로 진행된 단일화가 파행에 이른 것은 김상욱 후보의 일방적인 중단 선언 때문”이라며 “경선 파행에 대한 사과, 여론조사 부정 개입 의혹 해명을 25일까지 기다리겠다”고 밝혔다.

김 후보는 울산시장 후보 단일화 여론조사 경선에 합의한 뒤 모든 울산 시민이 여론조사에 참여하는 방향에서 문항을 선정하면서 양당의 충분한 합의로 진행해 ‘특정세력 개입’ 등 문제가 있을 수 없다고 주장했다.

김 후보는 이번 경선 파행과 관련, “(김상욱 후보가) 그동안 저와 만나면 ‘선배님, 저는 누가 이기든 아무 상관 없습니다. 울산 한 번 바꿔봅시다’라면서 잡던 손에 무엇이 숨겨져 있었는지 생각해 보게 된다”며 김상욱 후보에 대한 깊은 배신감을 토로하고, 시민들에게 송구한 마음을 전했다.

이어 “더 아픈 것은 등 뒤에 꽂은 ‘배신의 칼’이 아니라 ‘울산 시민들에게 권리를 돌려주자’고 함께 외쳤던 정치적 신념이 무너진 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 “군부독재 때 군화발에 짓밟혔어도 이렇게 아프지는 않았는데, (동지적) 믿음이 상식 밖으로 깨어져 참담한 심정”이라고 토로했다.

그러면서 “본인이 이야기하는 최소한의 대의, 공정, 민주주의는 어디에 있는지 묻고 싶다”며 “(김상욱 후보의) 겉과 속을 몰랐을 수도 있겠다는 생각을 하게 된다”고 말했다.

한편, 진보당 신창현 사무총장은 이날 오전 11시 서울 여의도 국회 소통관에서 울산시장 선거연대 파행과 관련해 김상욱 후보와 민주당의 즉각적인 조치를 강력히 촉구했다.

신 사무총장은 ▷(민주당이) ‘국민의힘 역선택’을 단정적으로 언급한 근거와 사전 여론조사 데이터 확인과정 설명 ▷사전에 (진보당과) 협의하지 않고 일방적으로 경선을 중단한 이유 ▷경선 중단 결정을 민주당 중앙당과 협의했는지 여부를 밝히라고 촉구했다.

이번 울산시장 경선 중단 파행에서 ‘국민의힘 조직적 개입설’까지 언급되면서 또 다른 책임 공방을 낳고 있다.