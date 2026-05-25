[헤럴드경제=민성기 기자] 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 박근혜 전 대통령의 선거 유세 동행을 비판했다.

추 후보는 25일 오전 선거대책위원회 상임선대위 회의에서 박 전 대통령이 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 함께 대구의 전통시장을 찾은 것을 두고 “국정농단의 주인공으로 평생 국민에게 사죄해도 모자랄 분이 선거판을 돌아다니고 있다”고 비판했다.

이어 “이런 일은 용납해서는 안 된다”고 목소리를 높였다.

그는 “12·3 내란 일으켜서 헌정 질서를 파탄 낸, 내란 세력에 협조했다는 의심을 받는 피의자 신분 후보를 지원한다고 국민 앞에 버젓이 웃으면서 돌아다니고 있다”고 직격했다.

추 후보는 이번 지방선거의 의미를 단순한 선거 승패를 넘어 ‘국가 정상화’의 문제로 규정했다. 그는 선대위 위원들에게 “(유권자들에게) 절박하게 호소해 달라”며 지지 결집을 촉구했다.

특히 그는 과거 선거 결과를 언급하며 “지난 4년 동안 단체장이 바뀌면서 이재명 도지사 시절 추진하던 주요 사업들이 중단되거나 역행한 곳이 많다”고 지적했다. 2018년 지방선거 당시 민주당은 경기도 31개 시·군 중 29곳을 석권했지만, 2022년에는 9곳에서만 승기를 잡았다.

그러면서 “도에서 조례를 만들어도 시군이 받지 않으면 실행할 수 없고, 경기·서울·인천이 함께 추진하는 ‘원패스’ 교통비 절감 공약도 시군의 협조 없이는 이룰 수 없다”며 시군 단체장의 협조를 강조했다.

추 후보는 “(이번 선거에서) 표를 주시면 31개 시·군을 비약적으로 발전시키는 힘이 될 것”이라며 “그 힘이 모여서 ‘경기대전환’을 이뤄내고, 이재명 정부를 든든히 뒷받침할 수 있다”고 말했다.