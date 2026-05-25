김성보 서울시장권한대행 브리핑…“수차례 보고” 논란 정면 반박 “권한대행, 4월 30일 보고받아…‘직무정지’ 吳에 대한 보고는 불가능” “공사중단 가능성 언급했다 ‘점검 병행’ 국토부, 불안 야기…매우 유감”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 지하 철근 누락 시공 논란과 관련해 25일 “시공 오류로 인해 시민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과한다”며 “가장 중요한 원칙 ‘시민 안전 확보’를 최우선으로 두고 공사에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

다만 국토교통부가 최근 GTX-A 노선 공사 중단 가능성을 언급하는 등 시민 불안을 야기하고 있다며 매우 유감스럽게 생각한다고 지적했다.

김성보 서울시장 권한대행은 이날 오후 서울시청 브리핑룸에서 이 같은 내용이 담긴 ‘영동대로 복합개발사업 건설공사 관련 서울시 입장’을 발표했다.

서울시는 입장 자료에서 “지난해 11월 13일 철근 누락 관련 내용이 포함된 건설사업관리보고서를 최초 송부한 이후 지난달 24일까지 보강 검토 경과와 세부 시공계획을 6차례에 걸쳐 공문으로 통보했다”고 설명했다.

서울시에 따르면 시 도시기반시설본부는 지난해 11월 10일 시공 오류 관련 내용을 시공사인 현대건설과 삼안이 주축이 된 감리단으로부터 보고 받고, 조속히 보강방안을 수립하고 현장관리를 철저히 할 것을 지시했다. 시는 보고받은 후 지난해 11월 13일 철도공단에 철근 누락 관련 사실이 포함된 건설사업관리보고서를 공문으로 최초 통보했다.

서울시는 이후에도 지난해 12월 12일과 올해 1월 16일 철근 누락에 따른 보강 계획을 철도공단에 통보했으며 올해 2월 19일, 3월 31일, 지난달 24일 세부 시공 계획을 포함한 보고서를 공단에 발송하는 등 총 6회에 걸쳐 철도공단에 공문으로 이번 사건 관련 내용을 통보했다고 설명했다.

아울러 서울시는 시 도시기반시설본부가 지난해 12월부터 올해 3월까지 총 19회에 걸쳐 감리단·시공사와 합동회의와 현장점검을 진행했다고도 했다. 또 시공사에 11차례 상세 시공계획의 조속한 확정을 촉구하는 등 사태 후속 조처를 했다고 설명했다.

시는 “국토부가 지난달 29일 야간 긴급 점검을 실시한 데 이어 이달 6∼8일 외부 전문가 20여 명과 자체 긴급안전 점검을 시행해 현재 구조물 상태에 이상이 없음을 확인했다”며 “이는 서울시가 지난 수개월간 전문가 자문과 검토를 거쳐 내린 판단과 일치하는 결과”라고 소개했다.

직무 정지 중인 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대한 보고 역시 불가능했다고 시는 설명했다. 서울시는 “국토부 논의 과정에서 GTX-A 무정차 통과 개통시기 지연 우려가 제기되면서 단순 기술검토를 넘어 정책적 판단이 필요한 사안으로 확대됐다고 보고 4월 30일 도시기반시설본부에서 시장 권한대행에게 현 상황을 긴급 보고한 것”이라며 “오 시장은 4월 27일 예비후보자 등록으로 시장 권한이 정지됐으므로 오 시장에 대한 보고는 불가능한 상황이었다”고 밝혔다．

서울시는 국토부가 GTX-A 삼성역 무정차 시험 운행을 이달 4일 재개하고, 이달 4∼19일 총 94회 시험 운행을 실시하는 동안 공사 중단 권고 등 어떤 요구도 하지 않다가 최근 공사 중단 가능성까지 언급하면서 사안의 심각성을 부각한 이후 공사 중단 없이 점검을 병행하겠다는 입장을 밝히고 있다고 비판했다.

김 권한대행은 “도시기반시설본부가 발주한 현장에서 발생한 시공 오류로 인해 시민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “시공사와 감리단에 대해서는 관련 법령에 따라 책임을 엄중히 묻겠다”고 했다.

그러면서 “이 사안의 본질은 안전이며, 정치적 공방이 시민 안전을 위한 실질적 조치를 가로막아서는 안된다고 생각한다”고 덧붙였다.