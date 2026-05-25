경기도지사를 지낸 김문수(오른쪽) 국민의힘 명예선대위원장이 24일 석가탄신일을 맞아 사찰을 방문해 김진태 강원도지사 후보에 대한 덕담 등을 하고 있다.
경기도지사를 지낸 김문수(오른쪽) 국민의힘 명예선대위원장이 24일 석가탄신일을 맞아 사찰을 방문해 김진태 강원도지사 후보에 대한 덕담 등을 하고 있다.

[헤럴드경제=함영훈 기자] 경기도지사를 지낸 김문수 국민의힘 명예선거대책위원장이 김진태 강원도지사 후보를 지원하기 위해 동참했다.

25일 김 후보측에 따르면, 김 위원장은 24일 오후 김 후보와 함게 원주 성문사를 방문한 직후 곧바로 유세차에 탑승해 원주 시내를 돌았다.

김 위원장은 “그동안 제 선거를 할 때나, 지원유세를 할 때나 ‘안된다’라고 하는 사람이 많아서 상처를 받았는데, 오늘 와보니 강원도는 김진태 후보 안된다는 사람이 한 사람도 없다”고 치켜세웠다.

이어 “지난 4년간 큰 성과를 보여준 김진태 후보와 원강수 후보에게 또 한번 일할 기회를 주면 최선을 다해 도민과 시민을 위할 것”이라고 정책의 연속성을 강조했다.

김 후보는 “김 위원장께서 강원도에 벌써 세 번째 오셨다. 이번에 꼭 될 것 같다”며 감사를 표한 뒤, 원주의 핵심 미래 먹거리인 반도체 산업의 당위성을 역설했다.

김 후보는 “이제 힘을 모아주시면 다음 번 임기 내선 반드시 삼성전자 꼭 유치할 수 있다. 4년 전하고 지금은 완전히 달라졌다. 이미 강원도에서 반도체 사업을 하고 있기 때문”이라고 주장했다.


abc@heraldcorp.com