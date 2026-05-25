[헤럴드경제=함영훈 기자] 경기도지사를 지낸 김문수 국민의힘 명예선거대책위원장이 김진태 강원도지사 후보를 지원하기 위해 동참했다.

25일 김 후보측에 따르면, 김 위원장은 24일 오후 김 후보와 함게 원주 성문사를 방문한 직후 곧바로 유세차에 탑승해 원주 시내를 돌았다.

김 위원장은 “그동안 제 선거를 할 때나, 지원유세를 할 때나 ‘안된다’라고 하는 사람이 많아서 상처를 받았는데, 오늘 와보니 강원도는 김진태 후보 안된다는 사람이 한 사람도 없다”고 치켜세웠다.

이어 “지난 4년간 큰 성과를 보여준 김진태 후보와 원강수 후보에게 또 한번 일할 기회를 주면 최선을 다해 도민과 시민을 위할 것”이라고 정책의 연속성을 강조했다.

김 후보는 “김 위원장께서 강원도에 벌써 세 번째 오셨다. 이번에 꼭 될 것 같다”며 감사를 표한 뒤, 원주의 핵심 미래 먹거리인 반도체 산업의 당위성을 역설했다.

김 후보는 “이제 힘을 모아주시면 다음 번 임기 내선 반드시 삼성전자 꼭 유치할 수 있다. 4년 전하고 지금은 완전히 달라졌다. 이미 강원도에서 반도체 사업을 하고 있기 때문”이라고 주장했다.