美 컨슈머리포트 “어떤 자리서도 화질 저하 없어” 英 위치? “현존 최고 수준의 OLED TV”

[헤럴드경제=서재근 기자] LG전자 올레드 TV가 미국과 영국, 호주 등 전 세계 14개국 소비자매체 TV 성능 평가 1위를 석권하며 존재감을 드러냈다.

25일 업계에 따르면 LG전자 올레드 TV는 미국 소비자매체 ‘컨슈머리포트’의 최근 평가에서 LG 올레드 TV는 70형 이상, 65형, 55~60형, 46~52형에서 최고점을 받았다.

컨슈머리포트는 65형 LG 올레드 에보 AI에 관해 “HDR 성능이 매우 인상적이고 어떤 자리에서도 화질 저하가 거의 없는 뛰어난 시야각을 갖췄다”고 호평했다.

영국의 소비자매체 ‘위치?’도 65형 LG 올레드 에보 AI에 대해 “현존 최고 수준의 OLED TV 가운데 하나로 압도적인 4K 화질과 뛰어난 HDR 표현, 풍부하면서도 정확한 색 표현이 인상적”이라고 평가했다.

이어 포르투갈 소비자매체 ‘데코 프로테스테’ 역시 55형 LG 올레드 에보 AI에 대해 “단점이 없다. 뛰어난 화질뿐만 아니라 풍부하고 선명한 사운드, 낮은 전력 소비까지 갖춘 완성도 높은 제품”이라는 호평과 함께 가장 높은 점수를 부여했다.

아울러 호주 소비자매체 ‘초이스’도 65형 LG 올레드 에보 AI의 특장점으로 우수한 사용자 인터페이스, 디테일과 균형감이 뛰어난 화질, 섬세한 음질 등을 꼽으며 최고점을 줬다.

업계에서는 각 국가 소비자매체가 제조사로부터 제품을 제공받지 않고 시중에 판매되는 제품을 구매해 평가를 진행하는 만큼 이번 결과가 소비자들의 신뢰도를 높이는 데 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보고 있다.

한편, LG 올레드 TV는 2013년 세계 최초 OLED TV 출시 이후 13년 연속 글로벌 1위를 지키고 있다. 특히, 2026년형 LG 올레드 에보 AI는 ‘3세대 알파 11 AI 프로세서’와 화질 손실 없이 빛 반사를 해결한 ‘리플렉션 프리 프리미엄’ 기술을 결합, 높은 화질을 구현하는 것은 물론 고객의 취향을 분석하는 인공지능(AI) 컨시어지를 비롯해 5대 AI 기능을 제공한다.