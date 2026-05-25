다주택자 양도세 중과 유예조치 종료 앞두고 서울 외곽, 경기지역 매물 늘어 서울 접근성 좋은 지역 중심 수요↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 다주택자 양도세 중과 유예조치 종료를 앞두고, 다주택자들이 서울 외곽, 경기지역 보유 주택을 매물로 내놓으면서 지난 3개월간 1만명이 넘는 서울시민이 경기지역 주택을 매수한 것으로 나타났다.

25일 연합뉴스가 법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과에 따르면 지난 2∼4월 경기도 소재 집합건물 매수자 가운데 서울에 주소지를 둔 이들은 1만1614명으로 집계됐다. 이는 직전 3개월(1만7082명)보다 832명 늘어난 수치다. 월별로는 2월 3815명, 3월 3951명, 4월 3848명이다.

특히, 지역별로 살펴보면, 서울 주요 지역의 진출입 관문에 해당하거나 서울 접근성이 양호하면서 정주 환경, 가격대 등 측면에서 유리한 지역에서 직전 3개월 대비 매수자가 증가세를 보인 것으로 나타났다.

실제 서울 서북부와 인접한 고양시(619명→739명), 서울 서남권에 붙은 광명시(48명→698명)를 비롯해 서울 동북권 인접지역인 구리시(399명→605명)와 남양주시(667명→877명) 등에서 매수가 활발했다.

이어 안양시 동안구(509명→537명)를 비롯해 삼성전자 반도체 공장이 들어선 이른바 경기 남부 ‘반도체 벨트’ 지역으로 꼽히는 용인시 수지구(398명→468명), 용인시 기흥구(232명→320명), 화성시 동탄구(190명→289명) 등도 서울 거주자들의 매수 수요가 크게 늘었다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “이들 지역은 경기도에서 인기 지역이면서 다주택자 중과 유예 종료를 앞두고 대부분 매물이 늘어난 곳”이라며 “매수자들이 집을 구입하는 시점에 정주 환경과 입지를 종합적으로 고려하는 상황에서 다주택자들의 급매물이 나타나자 매수에 나선 것으로 보인다”고 진단했다.

부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 지난 2월 2일 2829건이었던 용인시 수지구의 매매 물건은 이후 빠른 속도로 증가해 3월 21일 4473건까지 늘며 한동안 4000건대를 유지했다가 양도세 중과 유예 종료(5월 9일)를 앞둔 이달 들어 3000건대로 줄어든 것으로 나타났다.

아울러 남 연구원은 서울 전셋값의 가파른 상승세 역시 경기권 이주 상승세를 주도한 요인으로 꼽았다.