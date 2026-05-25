청년·경력보유여성·중장년 특성 반영한 맞춤형 3개 과정 운영... 단순 교육 넘어 자발적 소모임 전환 및 지속적인 활동 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 주민 맞춤형 교육과 소모임 활동을 연계해 지속 가능한 공동체 형성을 지원하는 ‘2026년 공간기반 공동체 형성 및 활동 지원 사업’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 단순히 교육을 받고 끝나는 일회성 프로그램이 아닌, 주민들이 관심 있는 주제를 중심으로 소모임을 만들고 지속적인 공동체 활동으로 이어갈 수 있도록 지원하는 것이 특징이다. 공동체 공간 제공과 활동 지원, 네트워크 형성까지 연계해 주민 주도의 공동체 문화를 확산할 계획이다.

구는 주민의 연령과 관심사 등 특성을 반영해 총 3개의 ‘작은 모임학교’를 운영한다.

주요 교육 과정은 ▷청년들이 소비와 쓰레기 문제를 돌아보고 지속 가능한 생활방식을 찾는 ‘청년 초록생활 실험실’ ▷경력 단절 이후 사회 재진입 방향을 탐색하고 개인 경험과 역량을 재발견하는 ‘다시 봄 여성학교’ ▷삶의 마지막을 준비하며 돌봄 관계망을 형성하는 ‘삶을 잇는 마무리학교’로 구성된다.

특히, 이번 사업은 교육 종료 이후가 핵심이다. 구는 참여자 관심사에 따라 3~6개 소모임을 구성, 공동체 공간 제공과 홍보, 활동 기록 지원, 필요 시 외부강사 연계 등을 통해 지속적으로 활동을 지원할 예정이다. 소모임에는 팀별 최대 50만 원 범위 내에서 강사비와 재료비 등도 지원한다.

또, 참여자들의 성장 과정과 공동체 활동을 지역사회와 공유하기 위해 하반기 중 교육과정 기록과 소모임 활동을 담은 전시를 2회 이상 운영한다.

모집 기간은 5월 21일부터 선착순 마감이며, 과정별로 15명 내외를 모집한다. 참여를 원하는 구민은 각 홍보물에 안내된 정보무늬(QR코드) 또는 전용 온라인 링크를 통해 직접 신청할 수 있다.