4월 2일 이후 최고치

[헤럴드경제=김벼리 기자] 엔화 약세에 국제 유가도 오르면서 11일 원/달러 환율이 급등했다.

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 11.1원 오른 1517.2원에 주간 거래를 마쳤다. 지난달 2일(1519.7원) 이후 약 한 달 반만에 가장 높았다.

환율은 1.4원 내린 1504.7원 내린 채 출발했지만 오후 들어 상승 폭을 키웠다.

환율은 장중 1519.4원을 찍으며 1520원대를 위협하기도 했다. 장중 고가 또한 지난달 2일(1524.1원) 이후 최고치다.

미국과 이란 간 종전 협상의 불확실성이 커진 가운데 국제 유가가 아시아장에서 다시 상승한 것이 환율을 끌어올린 것으로 풀이된다.

앞서 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 무기급에 가까운 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라는 지시를 내렸다는 소식이 전해졌다. 아시아 시장에서 미국 서부텍사스산 원유(WTI)의 7월 인도분 선물은 전장보다 1.84% 올라 배럴당 98.11달러에 거래됐다.

엔화 약세에도 원화가 동조된 모습이다. 일본 정부가 중동 정세가 장기화할 경우에 대비해 추가경정예산(추경)을 검토하기로 하면서 엔화는 약세를 보였다. 엔/달러 환율은 0.04엔 오른 달러당 159.070엔이다.

외국인들의 국내 주식 순매도 행렬도 이어졌다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 12거래일 연속 국내 주식을 팔아치웠다. 순매도 규모는 1조9023억원으로 전날(2212억원)보다 확대됐다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.09 오른 99.247다.

한편, 외환당국은 주간 거래 마감 직전 시장 변동성 완화를 위한 구두개입에 나섰다. 재정경제부와 한국은행은 “원/달러 환율 움직임이 펀더멘털 대비 과도한 측면이 있어 경계감을 갖고 지켜보고 있으며, 필요 시 단호히 조치할 것”이라고 말했다.