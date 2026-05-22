“전국에 물 탱크 얼마나 많은데” 페이스북에 글 올려 반박

[헤럴드경제=한지숙 기자] 김민전 국민의힘 의원은 5·18 민주화운동 폄훼 논란을 산 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트를 두고 “물 장사하는 집에서 ‘탱크’라고 하면 당연히 액체 담는 용기를 의미하지”라고 반박했다.

김 의원은 22일 페이스북에 올린 글에서 이같이 해명하면서 “전국에 물탱크 있는 집이 얼마나 많은데, 물탱크 있는 집도 다 수사하냐”라고 했다.

이어 “행안부의 불매운동은 또 뭐꼬”라고 덧붙였다.

해당 게시물에는 “전국의 아파트 다 탱크 있어요”라는 댓글이 달렸다.

김 의원은 이 날 또 다른 게시물에선 “환율 1515.30원. 국민은 속이 타는 구만, 정부는 고환율 대책 논의가 아니라 특정기업 불매운동에 열을 올린다”라며 “정부가 뭘 해야 하는 지도 모르는 걸까”라고 정부 행사에 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다고 밝힌 윤호중 행정안전부 장관을 비판했다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 진행하며, ‘탱크데이’와 ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용했다. 5·18 민주화운동 기념식이 엄수된 당일에 시작한 이 행사는 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 비판을 받았다.

논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 당일 손정현 스타벅스 코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 전날 사과문을 내 “대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”라고 고개 숙였다.

정 회장의 사과에도 일반 소비자와 정치권에 이어 관가로까지 스타벅스 상품 불매 운동이 번졌다.

윤호중 행정안전부 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”며 정부 행사 등에 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다고 밝혔다.

또 국가보훈부는 이번 논란 이후 2∼3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품을 활용한 사례를 전수 파악한 뒤 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침을 내린 것으로 알려졌다.