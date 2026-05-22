“이해·신뢰·우호 감정 증진 기대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 다이빙 주한중국대사가 이재명 대통령의 ‘혐중 가짜뉴스 비판’에 “이 대통령께서 어제 SNS에 글을 올려 개별 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판하신 데 대해 높이 평가한다”고 밝혔다.

다이 대사는 22일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이같이 말하고 “한국 각계 인사들이 시비를 잘 가리고, 가짜뉴스와 차별, 선동적 여론몰이 등을 자발적으로 배격했으면 한다”며 “중한(한중) 양국 국민 간의 상호 객관적 인식, 그리고 이해와 신뢰, 우호 감정을 증진시키기를 기대한다”고 적었다.

전날 이 대통령은 엑스에 한 경제방송사가 ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습매수…다주택자 던진 물량 싹쓸이’라는 제목의 기사를 게재했다 삭제한 것을 두고 “확인해보니 1~4월 간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사”라며 “혐중 선동재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스 기사로 추정된다”고 꼬집었다.

이 대통령은 이어 “명색이 언론, 그것도 경제언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠나”라며 “엄중하게 책임을 물어야겠지요?”라고 적었다.

이 대통령은 이와 함께 지난 20일 올라온 한 엑스 유저의 게시물을 공유했는데, 해당 게시물에서 계정 주인으로 추정되는 사진 속 남성은 삭제된 기사 제목이 인용된 피켓을 들고 시위 중이었다. 피켓엔 ‘강남 아파트 944채 중국인이 매수’, ‘6·3 지방선거 중국인 14만명 우표예정’, ‘홍콩, 이렇게 망했다’고 적혀 있었다.

이에 기사를 게재했다 삭제한 언론사는 사과문을 게재하기도 했다. 언론사는 이날 “특정 국가나 국민에 대한 혐오·비하 의도를 가지고 해당 콘텐츠를 제작한 바 없음을 분명히 말씀드린다”면서 “해당 영상은 팩트의 심각한 오류를 확인한 지난 17일 즉시 삭제 조치했으며, 국토교통부가 집계한 외국인의 국내 부동산 매수 통계 관련 유튜브 콘텐츠를 다시 제작해 업로드했다”고 해명했다.