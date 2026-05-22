[헤럴드경제=문영규 기자] 소상공인들이 국내 온라인 배달 플랫폼 쿠팡이츠의 한시적 무료배달 확대 정책에 대해 반발하며 중단할 것을 요구했다.

소상공인연합회와 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회, 전국카페사장협동조합 등 배달앱 사용 소상공인을 대표하는 5개 단체는 22일 공동 성명서를 내고 “쿠팡이츠가 와우 회원에게만 제공하던 무료 배달서비스를 일반 회원까지로 확대 적용 방침을 발표했다”며 “겉으로는 고물가 시대의 ‘소비자 부담 완화’와 ‘입점 매장 상생’을 외치고 있지만, 이는 본질적으로 시장 지배력을 강화하기 위한 대기업 플랫폼의 기만적인 출혈경쟁을 야기한다”고 지적했다.

5개 단체는 이번 조치를 ‘기만적인 출혈경쟁’이라며 이에 대한 영향이 고스란히 소상공인에게 돌아올 것을 우려했다.

이들 단체는 “‘무료배달’의 청구서는 결국 소상공인에게 전가될 것이 분명하다”며 “플랫폼 기업의 독과점 마케팅 비용은 결국 중개 수수료 인상, 광고비(정액제·광고형 요금제) 유도, 배달 앱 내 노출 제한 등 교묘한 방식으로 입점 매장에 전가되어 왔으며 쿠팡이츠의 이번 행위가 다른 배달 플랫폼 기업으로 이어져 무료배달 경쟁으로 이어질 것”이라고 내다봤다.

단체들은 “프로모션 비용을 전액 부담한다고 생색을 내고 있으나, 이를 곧이곧대로 믿는 소상공인은 없다”며 “독점적 지위를 다진 후 소상공인의 고혈을 짜내 비용을 보전하려는 약탈적 구조를 즉각 중단하라”고 요구했다.

또한 “플랫폼 종속 심화로 소상공인의 자생력을 말살하지 말라”며 “일반회원까지 무료 배달 혜택을 확대하는 것은 소비자를 플랫폼에 완전히 종속시켜 소상공인의 자생력을 뿌리째 흔드는 조치”라고 지적했다.

쿠팡이츠가 확산시킨 무료배달의 부담이 소상공인에게 전가되면서 외식·배달 가격을 높였다는 주장과 함께 소상공인들이 결국 ‘수수료 노예’가 될 것이란 우려도 터져나왔다.

성명서는 “한국의 무료배달은 특별한 사례로, 차제에 소비자들의 배달비용의 분담논의가 본격화돼야 할 상황에서 이번 조치는 수수료가 저렴한 공공배달앱으로의 전환 기회를 소상공인들이 잃게 되는 결과를 초래할 것”이라며 “소상공인들이 결국 대기업 플랫폼의 처분만 바라보는 ‘수수료 노예’로 전락할 수밖에 없는 결과를 양산할 것”이라고 했다.

또한 “현재 대한민국 소상공인들은 고금리·고물가와 인건비 상승, 그리고 소비 위축이라는 삼중고 속에서 폐업의 벼랑 끝에 서 있다”며 “이런 위기 상황을 틈타 시장을 독식하려는 플랫폼 대기업의 무차별적인 마케팅 공세는 골목상권을 살리는 처방이 아니라, 오히려 숨통을 조이는 독약이 될 뿐”이라고 꼬집었다.

‘무료배송 확대’ 하필 왜 이 시점에…8월까지 프로모션

쿠팡이츠는 전날 일반 회원에게도 무료 배달 혜택을 제공하는 프로모션을 오는 8월까지 진행한다고 밝혔다.

쿠팡이츠의 무료 배달 혜택은 ‘와우 회원’들에게만 적용됐으나, 대상을 한시적으로 확대한 것이다.

쿠팡이츠가 운영되는 전국 모든 지역에서 운영할 수 있으며 음식 주문, 장보기 등 배달 서비스 이용에 들었던 고객 배달비를 쿠팡이츠가 전액 부담한다.

고물가·고유가 시대 소비 활성화를 지원한다는 것이 이번 프로모션의 취지다. 고객은 물가 부담을 덜고, 입점 매장은 추가 비용 없이 매출을 확대할 수 있다는 것이다.

일각에선 업계 1위인 배달의민족의 매각설 등이 흘러나오며 어수선한 가운데 쿠팡이츠가 프로모션을 통해 시장점유율을 높이려는 것이 아니냐는 관측도 나온다. 배달의민족 모회사인 딜리버리히어로(DH)는 지분매각을 추진 중에 있다.

이런 가운데 쿠팡이츠는 1위와의 점유율 격차를 빠르게 좁히고 있다.

모바일인덱스에 따르면 쿠팡이츠의 월간활성이용자수(MAU)는 지난해 1월 1000만명을 돌파한 이래, 올해 4월 1315만명까지 빠르게 성장했다. 같은 기간 배달의민족 MAU는 2200만~2300만명 선으로 등락을 반복하고 있다.

이런 가운데 5개 소상공인 단체는 “쿠팡이츠는 눈앞의 시장 점유율 확대를 위한 기만적인 ‘무료배달’ 마케팅을 즉각 중단하고, 상생의 파트너인 소상공인이 납득할 수 있도록, 중동전쟁 등으로 약화된 소상공인 경기 회복을 위한 방안과 함께 요금체계 변경에 책임 있는 자세를 보여야 한다”며 “무책임한 무료배달 확대가 아니라, 지속가능한 공생의 배달 생태계 구축을 위해 적극 나서야 할 것”이라고 했다.

그러면서 “대기업 배달 플랫폼이 골목상권을 유린하고 소상공인의 생존권을 위협하는 행위를 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.