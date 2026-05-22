미콜라이우 주정부와 MOU 2023년 체결 협력서 한 단계 격상

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 21일 판교 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 우크라이나 미콜라이우 주정부와 ‘우크라이나 재건 사업 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이날 체결식에는 조영철 HD현대 부회장, 문재영 HD건설기계 사장, 비탈리 킴 미콜라이우 주지사 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 지난 2023년 HD건설기계가 우크라이나 미콜라이우 주정부와 체결했던 건설장비 기증 및 교육 중심의 협력을 한 단계 확대하는 것이다. 양측은 기존 협력을 이어가는 동시에 ▷장비 공급 ▷현지 트레이닝 센터 구축 ▷서비스 및 정비 지원 ▷금융 지원 체계 마련 ▷에너지 인프라 복구 등으로 협력 범위를 넓히기로 했다.

HD건설기계는 전쟁 이후 우크라이나 정부 및 현지 관계자들과 재건 협력을 지속해왔다. 지난 2023년 우크라이나 인프라부 쉬쿠라코프 바실리 제1차관의 울산 캠퍼스 방문을 시작으로 재건 협력 논의를 이어왔다. 같은 해에는 미콜라이우 주정부에 굴착기와 지게차 등 주요 장비 5대를 기증했다. 이 장비들은 현재까지 긴급 복구와 인프라 회복 작업에 활용되고 있다.

HD건설기계는 2024년 우크라이나 키이우에 지사를 설립하고, 지난해 영토개발부 등 정부 관계자 초청 연수 등을 통해 현지 협력 기반을 강화했다. 또 건설기계 교육센터 구축과 교육 훈련 방안 논의 등 장비 지원을 넘어 인력 양성과 운영 체계 구축에도 협력을 확대해왔다. 그 결과 HD건설기계는 우크라이나 건설기계 시장에서 선두를 차지하고 있다.

HD현대는 향후 건설기계와 에너지 분야 역량을 연계한 그룹 차원의 통합 재건 협력 모델 구축도 추진할 계획이다. 조영철 부회장은 “단순한 장비 공급을 넘어 우크라이나의 재건에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 체계를 구축해 나가겠다”며 “건설기계와 에너지 분야 역량을 활용해 현지 인프라 복구와 안정화 지원에도 적극 나서겠다”고 밝혔다.

고려인 4세이자 한국계 우크라이나인인 비탈리 킴 미콜라이우 주지사는 “이번 협약은 미콜라이우 주의 체계적인 재건을 위한 중요한 이정표이자, 인프라와 에너지, 지역 사회의 재건을 견인하는 핵심 동력이 될 것”이라며 “우크라이나에 지속적인 지원과 더불어, 장기적인 파트너십을 구축하고 있는 HD현대와 대한민국에 진심으로 감사드린다”고 말했다.