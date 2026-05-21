“양천의 확실한 변화, 말이 아닌 실천으로 증명하겠다”...힘있는 집권 여당 구청장만이 양천구 현안을 해결할 수 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]우형찬 더불어민주당 양천구청장 후보가 공식선거운동 첫날인 21일 오후 2시 양천구 신정네거리 일대에서 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

이날 출정식에는 지역 주민과 지지자, 당원 등이 대거 참석해 우 후보의 첫 공식 유세를 함께했다.

우 후보는 출정식에서 “주민의 삶을 가장 가까이에서 바꾸는 구청장이 되겠다”며 “그간 답답했던 행정을 혁신하고, 속도감 있게 민생 현안을 해결하는 실력 있는 구청장이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 “이재명 대통령, 정원오 서울시장과 함께 힘 있는 집권여당 구청장이 되어 양천 발전을 확실하게 이끌겠다”며 “정부와 서울시, 양천구가 강력한 원 팀이 되어 예산과 정책, 행정 추진력을 제대로 확보 하겠다”고 강조했다.

우형찬 후보는 양천은 과제가 많다. “목동아파트 재건축, 목동선, 서부트럭터미널, 신정차량기지 이전 등 현안 해결은 야당 구청장이 할 수 없고, 힘 있는 여당 구청장만이 할 수 있다”고 강조했다.

앞서 우 후보는 공식 선거운동 첫 일정으로 이날 새벽 양천공영차고지를 방문했다. 첫차 운행을 준비하는 버스 운행 종사자들을 만나 애로사항을 청취한 우 후보는 안전한 노동환경 조성과 대중교통 여건 개선에 강한 의지를 밝혔다.

우 후보는 “주민의 하루가 시작되는 가장 이른 현장에서 공식 선거운동을 시작한 만큼 그 초심을 잃지 않겠다”며 “말보다 행동으로, 보여주기식 정치보다 확실한 실천으로 양천의 변화를 이끌겠다”고 말했다.