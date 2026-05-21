21일 오전 양재역에서 조은희·신동욱 국회의원과 시·구의원 후보 등 참석 조 의원 “이번 선거로 오만한 대통령과 민주당을 겸손하게 만들어야”...신 의원 “지방선거 끝나면 세금폭탄 쏟아져”...전성수 후보 “보수의 성지인 서초에서 압도적 승리로 서울시장 승리도 견인”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전성수 국민의힘 서울 서초구청장 후보가 6·3 지방선거 출정식을 갖고 본격적인 본 선거 운동에 돌입했다.

전성수 구청장 후보와 시·구의원 후보들은 21일 오전 양재역에서 조은희·신동욱 국회의원과 시민, 선거운동원 등이 참석한 가운데 출정식을 열고, 압도적인 필승 결의를 다졌다.

무대인 유세 차량에 먼저 오른 조 의원은 “민주당이 입법·사법부를 모두 장악하더니 이재명 대통령 범죄 싹 지우기 특검법안을 발의했다가 보수가 결집하니, 선거 끝나고 한다고 한다”면서 “이번 선거 압승으로 너무 오만한 대통령과 민주당을 겸손하게 만들어주자”고 주장했다. 조 의원은 또 “전성수 구청장이 민선 8기 서울지역 공약 이행률 1위를 기록했다. 이건 아무나 할 수 있는 것이 아니다”면서 “상대 후보는 국민의힘에서 민주당으로 날아간 철새인데, 이런 사람을 구청장으로 할 수 있겠느냐”고 반문했다.

이어 신 의원 역시 “민주당 정권만 들어서면 부동산이 엉망진창이 됐다. 지방선거 끝나면 세금폭탄이 쏟아진다”며 “이재명 정부의 부동산 정책이 우리 삶을 위협한다. 자기 살자고 국회를 엉망으로 만들어 놓은 것을 이번 선거 압승을 통해 바로잡아야 한다”고 목소리를 높였다.

전성수 구청장 후보는 “보수의 심장이자 성지인 서초가 압도적인 승리를 거둬 오세훈 서울시장 승리를 우리 서초가 견인하자”며 “역시 오세훈, 다시 전성수”를 연창해 큰 호응을 이끌어 냈다.

전성수 구청장 후보와 시·구 의원들은 이날 출정식을 시작으로 오는 6월 2일까지 13일 동안 본격적인 선거운동에 들어갔다.