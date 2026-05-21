시민유권자운동본부 100인위원회 6·3 지방선거 ‘좋은후보’ 선정 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3지방선거 시민유권자운동본부(유권자운동본부)가 ‘좋은후보’를 선정 발표했다.

본부는 5월 19일 오전 11시 한국프레스센터 19층 기자회견장에서, 각계 시민사회 및 직능단체, 전문가 등으로 구성된 6·3지방선거 시민유권자운동본부(유권자운동본부)가 ‘좋은후보’ 선정 발표 기자회견을 갖고 명단을 공개했다.

지난 11일 발족 기자회견을 필두로 활동에 들어간 유권자운동본부는 지난 14일 100인위원회 위원들이 민주적인 토론과 투표를 거쳐 ‘좋은후보’를 선정했다.

유권자운동본부는 정당이나 진영 논리가 아닌 후보자의 자질과 도덕성, 지역 발전 역량을 기준으로 검증하여 ‘좋은후보’를 선정했다.

‘좋은후보’로 선정된 주요 출마자들을 살펴보면, 광역자치단체장은 오세훈(국민의힘, 서울특별시장 후보), 박수현(더불어민주당, 충남도지사 후보) 등 9명이며, 기초자치단체장은 박강수(국민의힘, 서울 마포구청장 후보), 이수희(국민의힘, 서울강동구청장 후보), 조재희(더불어민주당, 서울송파구청장 후보) 후보 등 24명이다.

‘좋은후보’ 선정기준은 ▲시민운동의 가치를 존중하는 후보 ▲개혁적 보수, 합리적 진보의 정치성향을 지닌 후보 ▲청렴성, 도덕성이 결여되지 않은 후보 ▲사회적으로 지탄을 받거나 물의를 일으키지 않은 후보 ▲자유민주주의, 시장경제, 법치주의, 통일 등에 관련한 건전한 철학과 비전을 가진 후보 등이다.

유권자운동본부 이갑산 100인위원회 위원장은 “특히 이번 지방선거에서는 진영논리를 넘어 실력과 도덕성, 책임감을 갖춘 ‘좋은후보’를 국민에게 알리는 데 시민사회의 역량을 집중할 방침”이라며 “이번에 선정된 ‘좋은후보’들이 유권자들의 관심과 선택의 기준을 높이는 기회가 되기를 기대한다” 고 밝혔다.

유권자운동본부는 21일부터 전국을 순회하며 ‘좋은후보’로 선정된 후보들에게 인증서를 전달할 계획이다.

‘좋은후보’로 선정된 후보들은 다음과 같다.

500여 시민단체 및 직능단체로 구성된 시민유권자운동본부가 선정한 ‘6·3지방선거 좋은 후보’(총33명)

<광역단체장> 9명

오세훈(국민의힘, 서울특별시장 후보), 박형준(국민의힘, 부산광역시장 후보), 유정복(국민의힘, 인천광역시장 후보), 김두겸(국민의힘, 울산광역시장 후보), 우상호(더불어민주당, 강원특별자치도지사 후보), 박수현(더불어민주당, 충청남도지사 후보), 김관영(무소속, 전북특별자치도지사 후보), 이철우(국민의힘, 경상북도지사 후보), 박완수(국민의힘, 경상남도지사 후보)

<기초단체장> 24명

박강수(국민의힘, 서울마포구청장 후보), 이수희(국민의힘, 서울강동구청장 후보), 조재희(더불어민주당, 서울송파구청장 후보), 공한수(국민의힘, 부산서구청장 후보), 김광명(국민의힘, 부산남구청장 후보), 김척수(국민의힘, 부산사하구청장 후보), 서은숙(더불어민주당, 부산진구청장 후보), 이대훈(국민의힘, 부산사상구청장 후보,), 장준용(국민의힘, 부산동래구청장 후보), 정명희(더불어민주당, 부산북구청장 후보), 권오상(국민의힘, 대구서구청장 후보), 이순걸(국민의힘, 울산울주군수 후보),임현철(국민의힘, 울산남구청장 후보), 성수석(더불어민주당, 경기 이천시장 후보), 이상일(국민의힘, 경기용인특례시장 후보), 이재준(더불어민주당, 경기수원특례시장 후보), 김창규(국민의힘, 충북제천시장 후보), 오성환(국민의힘, 충남 당진시장 후보), 이완섭(국민의힘, 충남서산시장 후보), 손병복(국민의힘, 경북울진군수후보), 주낙영(국민의힘, 경북경주시장후보), 나동연(국민의힘, 경남양산시장 후보), 조규일(무소속, 경남진주시장 후보), 천영기(국민의힘, 경남통영시장 후보)