21일 오전 9시 어린이대공원 후문에서 문종철 광진구청장 후보 출정식 열어 이정헌 국회의원 외 전·현 시·구의원, 선거운동원, 지지자 등 500여명 참여...사전유세와 출정선언, 찬조 연설, 후보자 연설, 구호 제창 등으로 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]문종철 더불어민주당 광진구청장 후보가 21일 오전 9시 지하철 5호선 아차산역 4번 출구 앞 어린이대공원 후문에서 시·구의원 후보자 및 지지자들과 함께 본격적인 서막을 알리는 ‘문종철 광진구청장 후보 출정식’을 개최하고 총력전에 돌입했다.

이번 출정식은 광진갑 지역구의 이정헌 국회의원(광진갑)을 비롯해 6.3 선거에 출마하는 시·구의원 후보 전원, 선거운동원, 지지자들이 대거 집결해 압도적인 승리의 의지를 다졌다.

출정식 당일 오전 8시부터는 출근길 구민들을 향한 아침 인사로 시작했다. 이어 활기찬 선거 로고송 송출과 율동팀의 공연이 펼쳐지며 현장의 열기를 더하는 사전 ‘붐업(Boom-up)’ 행사가 진행됐다.

본 행사는 오전 9시 광진구의 새로운 변화를 염원하는 ‘출정 선언문 낭독’으로 문을 열었다. 이어 이정헌 의원이 단상에 올라 문종철 후보를 비롯한 민주당 후보들의 필승을 기원하는 강력한 ‘원팀 찬조 연설’을 펼쳤다. 뒤이어 지역 곳곳을 누빌 시·구의원 후보들의 소개 시간이 이어졌다.

메인 연설에서 문종철 구청장 후보는 ‘30년 광진 전문가’로서의 진면목을 과시하며 구민들을 향한 진심 어린 호소와 비전을 발표했다. 문 후보는 이재명 대통령, 고민정·이정헌 국회의원, 정원오 서울시장으로 이어지는 튼튼한 라인업을 강조, “완벽한 원팀의 압도적인 추진력으로 멈춰 선 광진 개발에 폭발적인 가속도를 붙이겠다”는 강력한 포부를 밝혔다.

행사는 6·3 지방선거 승리를 확신하는 ‘필승 구호 제창’과 ‘선거 승리 퍼포먼스’, 그리고 참석자 전원이 함께하는 기념촬영으로 마무리됐다. 출정식을 마친 문종철 후보와 선거운동원들은 곧바로 광진구 전역으로 흩어져 본격적인 지역 유세에 돌입했다.

문종철 광진구청장 후보는 “이번 출정식은 단순히 선거의 시작을 알리는 자리가 아니라, 광진의 멈춰진 성장판을 다시 깨우는 역사적인 신호탄이 될 것”이라며 “광진을 가장 잘 아는 든든한 후보 기호 1번 문종철과 민주당 ‘원팀’의 저력을 구민 여러분께 확실히 보여드리겠다”는 의지를 밝혔다.

이날 오전 0시 정원오 서울시장은 광진구 자양2동 동서울우편집중국에 방문해 정청래 당대표, 고민정 국회의원, 문종철 광진구청장 후보와 함께 택배 노동자를 격려하며 공식 선거운동의 첫 시작을 알렸다. 정원오 시장후보는 10시 30분 왕십리역 광장에서 출정식을 갖고, 이후 오후 1시 20분에는 광진구 자양사거리 신한은행 앞에서 합동유세를 펼칠 예정이다.