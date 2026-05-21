창립 9주년 맞아 청렴 가치 되새기고 공직자 윤리 다짐하는 뜻깊은 시간 보내 6월까지 청렴 문화확산 기간 운영...청렴도 조사·서한문 발송 등 청렴 실천력↑

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)는 20일 서울 성동구 소재 인재개발원 다목적홀에서 임직원 300여 명이 참석한 가운데 ‘청렴라이브(Live)’ 교육을 했다.

창립 9주년을 맞아 임직원이 청렴의 가치를 함께 되새기고 공직자 윤리를 다짐하기 위한 취지다.

‘청렴 라이브(Live)’는 국민권익위원회 국가청렴권익교육원이 주관하는 프로그램이다.

이번 교육은 일반적인 강의 형식에서 벗어나, 공연과 특강을 결합한 공연 형식으로 진행됐다. 판소리, 샌드아트 등 다양한 문화 콘텐츠를 통해 청렴의 중요성과 실천 가치를 자연스럽게 전달하며 참석자들의 높은 관심과 호응을 얻었다.

서울교통공사는 앞으로도 다양한 방식의 청렴 교육과 실천 프로그램을 지속적으로 운영함으로써 청렴 문화를 조직 전반에 확산시켜 나간다는 계획이다.

공사는 지난 11일부터 6월 말까지 청렴 문화확산 기간을 운영한다. 이 기간 동안 ▷자체 청렴도 조사 ▷이해충돌 방지 자가 진단 실시 ▷청렴 문화확산의 날 운영 ▷현장으로 찾아가는 청렴 소통 ▷협력업체 대상 청렴 서한문 발송 등을 통해 청렴 실천력을 한 단계 끌어올린다.

한영희 서울교통공사 기획본부장은 “이번 교육이 공직자로서의 책임감과 사명감을 다시 한번 되새기고, 일상 속 청렴 실천을 통해 공정하고 투명한 조직문화를 함께 만들어 가는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.