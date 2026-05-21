[헤럴드경제=민성기 기자] 프로파일러 출신 방송인 권일용이 자신의 이름을 사칭한 온라인 콘텐츠에 대해 법적 대응을 예고했다.

20일 권일용은 자신의 SNS에 “가짜뉴스 방송 당장 멈추고 삭제하시오”라고 목소리를 높였다.

그는 “최근 유튜브를 비롯한 각종 온라인 동영상 플랫폼 및 SNS 채널을 통해 제 이름을 무단으로 사용해 제작된 영상 콘텐츠가 유포되고 있다”며 “일부 채널에서는 마치 제가 특정 사건에 대해 직접 인터뷰를 하거나 분석을 진행한 것처럼 허위 사실을 가공해 사실인 것처럼 기만하고 있다”고 지적했다.

이어 “사건의 진상이 명확히 밝혀지지 않은 상황에서, 저의 이름을 사칭하여 자극적인 추측성 분석을 내놓는 행위는 유가족에게 씻을 수 없는 상처를 주는 심각한 위해 행위”라며 “타인의 아픔을 수익 창출의 도구로 삼는 형태에 깊은 유감을 표한다”고 말했다.

권일용은 “저는 해당 채널들과 어떠한 사전 협의나 인터뷰를 진행한 적 없다”며 “초상권 및 성명권 무단 도용, 허위 사실 유포는 명백한 범죄 행위이자 심각한 권리 침해입니다. 현재 법률 대리인과 함께 해당 영상들에 대한 채널 정보 및 증거 자료를 수집하고 있으며, 적용 가능한 모든 법적 조치를 취하기 위해 강력한 대응을 검토 중”이라고 경고했다.

권일용은 국내 1호 프로파일러로, ‘용감한 형사들’, ‘히든아이’에 출연하고 있다.