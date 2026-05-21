부산항 개항 150주년…23일 북항친수공원서 K-간식 K-컬처 체험 외국인 K-팝 경연대회도

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 세계인의 날을 기념해 23일 북항친수공원 일원에서 ‘제21회 부산세계시민축제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 축제는 시와 법무부가 주최하고 부산글로벌도시재단과 부산출입국·외국인청이 공동주관한다.

매년 세계인의 날(5월 20일)을 기념해 열리는 부산세계시민축제는 시민과 외국인이 함께 세계문화를 체험하고 교류하는 국제행사다. 개막식은 23일 오후 1시 30분에 열린다.

올해는 부산항 개항 150주년을 맞아 37개국 100여개 기관·단체가 참여하는 체류형 글로벌 문화축제로 꾸민다. 주한대사관 주부산재외공관 해외관광청 국제기구 외국인커뮤니티가 참여해 세계도시 여행존과 글로벌가치 홍보존, 자매도시 특별존 등 다양한 테마공간을 선보이며, 몽골 게르 체험, 태국 툭툭 전시 등 각 도시 특색을 반영한 프로그램도 운영한다. 세계 전통공연과 자매도시 초청공연, 부산영어방송(BeFM) 특집 공개방송, 세계시민영화제 등 다양한 볼거리가 축제 무대를 채울 예정이다.

올해 새롭게 선보이는 세계도시 디저트존에서는 영국 스콘, 프랑스 피낭시에, 홍콩 밀크티 등 세계 각국 디저트와 K-간식을 맛볼 수 있고, K-컬처 체험존에서는 뷰티 체험과 열쇠고리 만들기 등 손으로 즐기는 프로그램에 참여할 수 있다. 축제의 흥을 더할 외국인 K-팝 경연대회와 랜덤플레이댄스 등 시민 참여 무대도 펼쳐진다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “부산항 개항 150주년을 맞아 열리는 제21회 부산세계시민축제가 세계와 소통하는 부산의 대표 글로벌 문화축제로 자리매김할 것”이라 기대했다.