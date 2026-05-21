7월까지 부평구 아동 250명 대상

LG헬로비전이 세이브더칠드런·지역사회 유관기관과 손잡고 아동 권리를 보호하기 위한 캠페인을 진행한다.

21일 LG헬로비전은 세이브더칠드런, 인천부평경찰서, 부평구지역아동센터협의회와 함께 ‘아동 안전 및 권리 보호를 위한 지역사회 캠페인 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 안준영(왼쪽부터) 인천부평경찰서 여성청소년과장, 임성원 LG헬로비전 홍보·대외협력센터장, 김성아 세이브더칠드런 경인지역본부장, , 이나혜 부평구지역아동센터협의회 대표 등이 참석했다.

이번 협약은 아동의 안전 교육과 실종 예방 캠페인을 진행해 지역사회의 아동 보호 체계를 강화하고자 마련됐다.

협약 사업은 오는 7월까지 인천 부평구 지역아동센터 18개소 아동 약 250명을 대상으로 진행된다. 기관들은 실종 예방 및 아동 안전 캠페인 영상 제작 및 송출, ‘실종아동의 날’ 기념 공동 캠페인 전개, 아동 권리 인식 개선 및 어린이 안전 교육 프로그램 운영 등을 추진할 예정이다.

LG헬로비전은 이번 캠페인에 대해 아이들이 위험으로부터 스스로를 보호하는 방법을 쉽고 재미있게 배우는 데 초점을 맞췄다고 강조했다. 길을 잃거나 위험한 상황에 처했을 때 대처법을 익히고, 동네 곳곳에 있는 ‘아동안전지킴이집’을 찾아보는 식이다.

차민주 기자